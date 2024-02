Cảnh sát giao thông An Giang kịp thời đưa bệnh nhân bị tai biến đi cấp cứu

(PLO)- Bà H. đang đi trên đường thì ngất và có các biểu hiện bệnh tai biến nguy hiểm nhưng may mắn được Cảnh sát giao thông An Giang đi tuần tra phát hiện và kịp thời đưa đi cấp cứu

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa người bệnh đi cấp cứu kịp thời.

Theo đó vào vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 26-2, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch. Khi tổ công tác đoạn đường Km 94+300, quốc lộ 91, thuộc tổ 17, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang thì phát hiện bà ĐTAH (55 tuổi) bị ngất, đang nằm trên vỉa hè và đang được hai người phụ nữ khác chăm sóc.

Phát hiện bà H. có biểu hiện bệnh tai biến nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát giao thông An giang đã nhanh chóng chở bệnh nhân đi cấp cứu

Qua thăm hỏi, Tổ công tác nhận thấy bà H. có các dấu hiệu của bệnh tai biến mạch máu não nên đã nhanh chóng sử dụng xe ô tô đặc chủng bà H. đến Trung tâm y tế huyện Châu Phú để cấp cứu.

Bác sĩ cho biết nhờ được đưa đến trung tâm cấp cứu kịp thời, trong khung thời gian vàng cấp cứu nên bệnh nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện bà Hồng được chuyển đến Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc để tiếp tục điều trị.

