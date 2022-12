Cảnh sát mai phục cả đêm bắt thanh niên đang ôm 8 bánh heroin

(PLO)- Trong thời tiết lạnh buốt nơi miền núi, cảnh sát phải mai phục thâu đêm để bắt thanh niên 24 tuổi vận chuyển 8 bánh heroin.

Ngày 6-12, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt được Quang Văn Toàn (24 tuổi, trú xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)- “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam.

Lực lượng Ban Chuyên án của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp Công an huyện Kỳ Sơn giám sát hành tung của Toàn thời gian qua. Để bắt được Toàn, lực lượng cảnh sát phải mai phục xuyên đêm trong thời tiết lạnh buốt.

Khoảng 3 giờ 30 sáng 5-12, khi Toàn mang ma túy đi đến bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, thì lực lượng cảnh sát vây bắt. Lúc này, Toàn chống đối nhằm chạy trốn nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã mai phục, bắt gọn. Tang vật thu giữ 8 bánh heroin.

Thời quan qua, Toàn là “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy lớn có nguồn gốc từ Lào qua đường tiểu ngạch về Việt Nam.

Hiện Toàn đang bị tạm giữ hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM