Cặp sinh non tí hon 25 tuần tuổi được nuôi sống kỳ diệu

(PLO)- Cặp song sinh chào đời ở tuần thai thứ 25, mỗi bé chỉ nặng 500 gram. Sau 5 tháng được chăm sóc đặc biệt, đến nay một bé nặng 3,1 kg, một bé nặng 3,6 kg.

Ngày 5-10, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện (BV) Sản Trung ương, cho biết nơi đây vừa chăm sóc, điều trị thành công cho cặp song sinh sinh non ở tuần 25. Khi sinh mỗi bé nặng 500 gram.

Sản phụ là chị LTV, sinh năm 1996, ngụ Ứng Hoà, Hà Nội. Khi đang mang thai thì chị phải theo dõi COVID-19, bất ngờ vỡ ối, sinh em bé hôm 16-5-2022, khi thai mới được 25 tuần tuổi. Hai bé song sinh khác trứng 1 trai, 1 gái chào đời.

Sau sinh, hai em bé được chuyển ngay về Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh của BV.

TS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, BV Phụ sản Trung ương cho biết: Những em bé sinh trước tuần thai 28 được xếp vào nhóm đặc biệt nhẹ cân, sinh non, đối mặt với nhiều biến chứng gây nguy cơ tử vong do gan, não, hô hấp, tuần hoàn, miễn dịch của trẻ đều rất non yếu và dễ bị tổn thương.

Với hai em bé của chị V, ngay khi sinh đã thở nấc, phải đặt nội khí quản, thở máy. Quá trình chăm sóc phải đảm bảo vô trùng tuyệt đối, dinh dưỡng phải tỉ mẩn từng chút một.

Sau 3 tuần, hai bé mới hồi phục về mốc 500 gram lúc đầu khi sinh. Sau đó mỗi tuần các bé tăng 15% cân nặng. Hai bé phải thở máy 43 ngày, thở áp lực dương liên tục (CPAP) trong 17 ngày và thở ôxy trong 30 ngày.

Đến nay sức khỏe 2 bé đã ổn định, một bé nặng 3,6 kg, bé còn lại nặng 3,1 kg.

PGS.TS Trần Danh Cường thông tin thêm: “Đến nay nếu tính tuổi thai 2 bé được 41 tuần. Quá trình tăng trưởng của các bé tiến bộ từng ngày, đã biết mỉm cười tự phát, thể hiện sự dễ chịu khi được massage. Mẹ bé được hướng dẫn chăm sóc Kangaroo, chúng tôi đánh giá 2 bé hoàn toàn khoẻ mạnh, chưa có biểu hiện bất thường” – PGS Cường nói.

Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng cho biết BV đã từng nuôi dưỡng thành công những trẻ sơ sinh chỉ nặng 400-600 gram, nhưng đây là cặp song sinh đầu tiên chỉ nặng 500 gram nuôi sống thành công.

NHƯ LOAN