Cháy cửa hàng bách hóa ở Đồng Tháp, 3 người tử vong

Rạng sáng 28-10, cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở xã An Khánh, huyện Châu Thành do vợ chồng bà BTYS (33 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ bốc cháy dữ dội.



Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh đã nhanh chóng huy động lực lượng tổ chức chữa cháy và cứu người bị nạn. Đến 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại thời điểm cháy trong cửa hàng có sáu người, tuy nhiên do cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy, lửa lớn, lực lượng PCCC và CNCH đã đưa được ba người ra ngoài.

Còn lại ba người là NTP, NVL và THA (cùng ngụ TP.HCM) tử vong trong đám cháy.

Thiệt hại về tài sản trong vụ cháy ước khoảng 4 tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

