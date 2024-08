Chạy lấn vào làn ô tô tông đuôi xe tải, nam thanh niên tử vong tại chỗ 24/08/2024 10:40

Sáng 24-8, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể nam thanh niên tử vong vào tối qua khi điều khiển xe máy va chạm với ô tô tải cho gia đình để lo hậu sự. Nạn nhân tử vong khi điều khiển xe máy va chạm với ô tô tải.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 23-8, anh PHB (32 tuổi, ngụ xã Tân Bình, huyện Tân Trụ, Long An) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ TP.HCM đi Tiền Giang.

Hiện trường nam thanh niên điều khiển xe máy tông vào đuôi xe tải, tử vong tại chỗ. Ảnh: CĐLA

Khi đến gần nút giao ngã tư Bình Nhựt thuộc địa bàn xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức thì xe của B tông thẳng vào đuôi xe tải do anh LMH (38 tuổi, ngụ TP Tân An) lưu thông đang chạy phía trước.

Hậu quả vụ va chạm khiến B bị chấn thương nặng và tử vong tại chỗ. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Bến Lức phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Long An có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp với cơ chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.