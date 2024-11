Chiếm 21 ha đất rừng phòng hộ ở Phú Quốc rồi đem bán 01/11/2024 14:26

Ngày 1-11, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 bị can để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Tiền (ảnh trái) và bị can Đặng Minh Dương (ảnh phải) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: HOÀNG ĐÔ

Các bị can bị Công an khởi tố gồm: Nguyễn Văn Tiền (32 tuổi), Nguyễn Quốc Hương (57 tuổi) và Đặng Minh Dương (48 tuổi, cùng trú tại xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Thông tin ban đầu, năm 2019, Tiền rủ Hương phát dọn khoảng 21 ha đất rừng phòng hộ liền kề với thửa đất của gia đình Tiền tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ.

Sau đó, Tiền đã nhờ Dương đứng tên trên giấy xác nhận nguồn gốc đất, rồi mang đến cho ông NVĐ, cựu Trưởng ấp Đường Bào ký xác nhận.

Đến tháng 12-2021, Tiền thỏa thuận chuyển nhượng khoảng 3ha trong số 21ha trên cho bà LTTT, với số tiền 4 tỉ đồng. Nhận được tiền, bị can Tiền đã chia cho Hương 500 triệu đồng và Dương 150 triệu đồng.

Sau khi chuyển nhượng phần diện tích đất trên, bà T tiếp tục chuyển nhượng cho nhiều người khác.

Tuy nhiên, khi những người nhận chuyển nhượng từ bà T mang hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai làm thủ tục mới phát hiện phần đất nói trên thuộc đất rừng phòng hộ, do Nhà nước quản lý.

Từ đó, những người này đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.