Chiến sự Nga-Ukraine 5-9: Nga nã tên lửa, UAV dữ dội khắp Ukraine; Moscow đánh giá Ukraine giảm nhiệt tấn công ở Kursk 05/09/2024 08:13

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang nhiều mặt trận, trong bối cảnh Nga tiếp tục phát động cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) xuyên đêm vào Ukraine.

Ukraine: Nga tấn công quy mô lớn trong đêm, nhiều thương vong

. Chính quyền địa phương cho biết Nga đã phát động đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn trên toàn Ukraine, gồm các tỉnh Kiev, Dnipropetrovsk, Sumy, Lviv, Lutsk và Rivne vào rạng sáng 4-9.

Trong đó, tại TP Lviv (tỉnh cùng tên), đòn tấn công của Nga đã khiến 7 dân thường thiệt mạng và 64 người bị thương (trong đó có 8 trẻ em), theo tờ The Kyiv Indepedent.

Tỉnh trưởng tỉnh Lviv - ông Maksym Kozytskyi cho biết khoảng 47 người đã phải nhập viện sau vụ tấn công, trong đó có 7 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng cứu hộ làm việc giữa đống đổ nát tại một khu vực ở TP Lviv bị tên lửa Nga tấn công vào rạng sáng 4-9. Ảnh: GETTY IMAGES

Khoảng 50 tòa nhà đã bị hư hại sau đòn tấn công. Bên cạnh đó, 3 trường học và 1 trung tâm văn hoá nghệ thuật cũng bị hư hại nặng nề chỉ vài ngày sau khi năm học mới bắt đầu ở Ukraine.

Cuộc tấn công đã làm hư hại các tòa nhà ở trung tâm lịch sử trong khu vực được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là vùng đệm di sản. Theo ông Kozytskyi, ít nhất 7 công trình kiến ​​trúc quan trọng của địa phương đã bị hư hại.

. Đòn tấn công của Nga còn nhắm vào TP Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk) khiến ít nhất 5 thường dân bị thương, Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak cho hay. Các nạn nhân bao gồm 3 phụ nữ, 1 người đàn ông và một bé gái 10 tuổi.

Theo chính quyền địa phương, 1 khách sạn, 57 tòa nhà chung cư, 4 cơ sở giáo dục và 4 ô tô đã bị hư hại trong vụ tấn công của Nga.

. Nhìn chung, trong đòn tấn công rạng sáng 4-9, Nga đã triển khai 42 UAV và tên lửa về phía Ukraine, bao gồm: 2 tên lửa Kh-47 Kinzhal phóng từ máy bay MiG-31K; 2 tên lửa hành trình Kh-22 phóng từ máy bay ném bom Tu-22M3; 6 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay ném bom Tu-95MS; 3 tên lửa Iskander-K và 29 UAV loại Shahed.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không Kiev đã chặn 22 UAV, 4 tên lửa Kh-101 và 3 tên lửa Iskander-K.

Ukraine dùng “UAV rồng” đối phó Nga

Ngày 4-9, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết binh sĩ Ukraine đang sử dụng cái gọi là "UAV rồng" chống lại Nga, trút mưa hỏa lực xuống chiến trường, theo The Kyiv Independent.

Bộ này cho biết Ukraine đã dùng “UAV rồng” trút mưa kim loại nóng trắng, rực lửa xuống những điểm tập kết của quân Nga tại tỉnh Kharkiv (Ukraine).

"UAV rồng là đôi cánh báo thù của chúng tôi, mang theo hỏa lực và phun trực tiếp từ trên không nhắm vào đối phương Chúng đang trở thành mối đe dọa thực sự đối với quân Nga, có thể đốt cháy các vị trí của đối phương với độ chính xác mà không vũ khí nào khác có thể đạt được" - Bộ Quốc phòng cho hay.

Theo The Kyiv Independent, một số báo cáo cho rằng “UAV rồng" được trang bị đạn nhiệt nhôm. Loại vũ khí nhiệt nhôm này sẽ phân tán hàng nghìn mảnh kim loại nóng chảy nhỏ và đang cháy ở nhiệt độ vượt quá 2.000 độ C, do đó chúng có thể làm tan chảy lớp vỏ của xe bọc thép.

Vũ khí nhiệt nhôm và các loại vũ khí gây cháy khác có thể gây thương tích nghiêm trọng. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế cho biết rằng việc tiếp xúc với những loại đạn dược như vậy có thể dẫn đến "vết bỏng rộng và dữ dội cần điều trị đau đớn", bao gồm "tổn thương hô hấp do đường hô hấp bị viêm và khói độc, nhiễm trùng, mất nước nghiêm trọng và suy nội tạng”.

Nga tấn công quân Ukraine ở 129 khu vực

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự 4-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị Moscow đã tấn công các cụm nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 129 khu vực khắp chiến trường, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Các đơn vị không quân tác chiến-chiến lược, UAV, tên lửa và pháo binh của Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện các cuộc tấn công vào các cụm nhân lực và khí tài quân sự của đối phương ở 129 khu vực" - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ này xác nhận đã triển khai đòn tấn công quy mô lớn vào Ukraine rạng sáng 4-9, trong đó có pháo kích các nhà máy quốc phòng ở Lviv bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal.

"Sáng nay, 4-9, Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công lớn bằng tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV vào các nhà máy quốc phòng của Ukraine ở TP Lviv, nơi sản xuất và sửa chữa các linh kiện điện tử máy bay và tên lửa của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Tất cả các mục tiêu đều bị phá huỷ" - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga tấn công mạnh ở Kursk

. Ngày 4-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các phi đội tiêm kích Su-25 của Nga đã tấn công vào các cụm quân đội, xe thiết giáp và xe cơ giới của Ukraine ở tỉnh Kursk (Nga), theo TASS.

"Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa phóng từ trên không vào các mục tiêu Ukraine mà Nga do thám được. Sau khi sử dụng đạn phóng từ trên không, các phi đội nhanh chóng quay trở lại sân bay. Báo cáo trinh sát cho biết tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy hoàn toàn" - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine ở 12 địa điểm tại tỉnh Sumy (Ukraine, giáp biên giới với Kursk).

. Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Cục trưởng Cục Chính trị-Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga kiêm Chỉ huy đơn vị đặc nhiệm Akhmat, cho biết Ukraine đã không cố gắng tấn công vào Kursk trong ngày qua nhưng đang bố trí thêm lực lượng tới khu vực.

"Không có cuộc tấn công quy mô lớn nào trong ngày 4-9. Có một thời gian tạm lắng vì các tiểu đoàn Ukraine được triển khai cách đây vài ngày đã bị xóa sổ. Đối phương đã phải huy động lực lượng và nguồn lực mới trong suốt cả ngày 4-9 qua" - ông Alaudinov viết trên Telegram.

Theo ông Alaudinov, quân đội Ukraine đã cố gắng triển khai một tiểu đoàn mới tại Kursk, nhấn mạnh rằng tiểu đoàn này "cũng sẽ bị tiêu diệt".

. Trong ngày qua, tổn thất của Ukraine ở Kursk lên tới 450 binh sĩ và 17 đơn vị thiết giáp, gồm: 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh và 15 xe chiến đấu bọc thép, 40 xe cơ giới, 4 khẩu pháo (trong đó có 3 khẩu Caesar tự chế do Pháp sản xuất); pháo M777, hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS (Mỹ sản xuất);...