Chỉnh sửa ‘giao dịch thành công’ của ngân hàng để lừa đảo 02/07/2024 16:31

Ngày 2-7, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vừa bắt giữ Trần Dương (28 tuổi, HKTT tại Cà Mau), người đang bị Công an TP Dĩ An truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dương bị các trinh sát bắt giữ tại Cà Mau. Ảnh: CA

Dương bị Công an TP Dĩ An khởi tố và phát lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Biết mình bị truy nã, Dương bỏ trốn về quê tại xã Thới Bình (huyện Thới Bình, Cà Mau).

Sau thời gian truy tìm, Tổ truy nã thuộc phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phát hiện Dương đang lẩn trốn tại quê.

Sau đó, Tổ truy nã đã phối hợp với đội Điều tra tổng hợp (Công an huyện Thới Bình) và Công an xã Thới Bình bắt giữ Dương.

Theo hồ sơ, từ đầu năm 2023 Dương cùng một người tên Hiếu lên kế hoạch đi mua điện thoại của những người rao bán trên mạng.

Khi giao dịch, hai người này sẽ phối hợp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chỉnh sửa hình ảnh chuyển khoản ngân hàng trên điện thoại.

Sau đó, cả hai lên mạng tìm người bán điện thoại rồi hẹn gặp để mua. Khi giao dịch, Hiếu sẽ trực tiếp gặp “con mồi” còn Dương ở gần đó chờ đồng phạm gửi tên và số tài khoản của “con mồi”, rồi chỉnh sửa nhanh và gửi lại cho Hiếu để cho người bán xem.

Khi người bán chưa nhận được tiền thì Hiếu nói lý do, có thể do mạng chậm hoặc ngân hàng xử lý chậm.

Vì thấy hình ảnh chuyển khoản thành công nên người bán tin tưởng và giao điện thoại cho Hiếu. Với thủ đoạn như trên, hai người này đã lừa đảo chiếm đoạt điện thoại đắt tiền của 3 người dân.

Sau khi phát hiện bị lừa người dân đã báo công an, sau thời gian điều tra Công an TP Dĩ An đã bắt giữ được Hiếu. Riêng Dương đã nhanh chân bỏ trốn và bị truy nã.