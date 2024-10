Chủ tịch Long An: Mong doanh nghiệp đến với tỉnh như về nhà mình 11/10/2024 20:25

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và mong muốn doanh nghiệp đến với Long An như đang về nhà mình.

Chiều 11-10, UBND tỉnh Long An tổ chức họp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân nhân Kỷ niệm 20 năm Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: HD

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Long An.

Trên tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ doanh nhân, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Tăng cường nắm bắt, gặp mặt, giải quyết, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của Hiệp hội doanh nghiệp.

“Chính quyền Long An luôn đồng hành cùng với sự phát triển của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao và thành công. Long An mong muốn doanh nghiệp đến với Long An đầu tư như đang về với ngôi nhà của mình, cùng nhau phát triển bền vững và lâu dài” - Chủ tịch UBND tỉnh Long An nói.

Lãnh đạo tỉnh Long An tri ân, cảm ơn sự đóng góp của các doanh nghiệp đã giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3. Ảnh: HD

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và của tỉnh Long An nói riêng đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

Tại sự kiện, UBND tỉnh Long An đã tri ân, cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ của 36 doanh nghiệp, doanh nhân đã chia sẻ, giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.