Chủ tịch UBND quận 6 trả lời chất vấn về nhà đất công

(PLO)- Đại biểu HĐND TP chất vấn Chủ tịch UBND quận 6 về một số cơ sở nhà đất công tại quận này chưa được xử lý hoặc chưa có phương án tiếp tục sử dụng.

Sáng 8-12, kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu đã chất vấn Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo về nhiều vấn đề như nhà đất công, việc thực hiện cải cách hành chính nâng cao chất lượng công vụ, các dự án chậm tiến độ…

ĐB Châu Trương Hoàng Thảo đặt câu hỏi về việc một số cơ sở nhà đất công trên địa bàn quận 6 chưa được xử lý hoặc chưa có phương án tiếp tục sử dụng, còn để trống nhiều năm. Ví dụ như Trường tiểu học Trần Văn Kiểu. Quận 6 đã có phương án rà soát, xử lý như thế nào và giải pháp khắc phục ra sao.

ĐB này cũng nêu vấn đề về hiệu quả của các mô hình cải cách hành chính, tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7 trên địa bàn quận 6 trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tiếp theo để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn quận.

Trong khi đó, ĐB Lê Minh Đức lại đặt vấn đề về việc chậm tiến độ và chậm bàn giao căn hộ nhà ở xã hội trong khu nhà ở thương mại Vạn Gia Phúc 116 Lý Chiêu Hoàng, phường 10.

“Quận 6 đã có những giải pháp gì trong việc đôn đốc, thúc đẩy các cơ quan ban ngành và chủ đầu tư để thực hiện tiến độ dự án, đảm bảo thời gian giao nhà cho người dân” – ĐB Đức nêu.

Trả lời ý kiến các đại biểu về nhà đất công, Chủ tịch UBND quận 6 cho biết đã xử lý một số cơ sở nhà đất công, quận đã thực hiện theo đúng quy định cũng như hướng dẫn của TP.

Về công trình Trường tiểu học Trần Văn Kiểu, bà Thảo thông tin dự án này được TP phê duyệt đầu tư từ năm 2002 với hơn 20 tỉ đồng; thời gian thi công là một năm và đưa vào sử dụng từ năm học 2005-2006.

“Tuy nhiên sau hai năm sử dụng, công trình đã có hiện tượng sụt, lún, có nguy cơ đe dọa đến an toàn của các học sinh, giáo viên. Do đó, quận đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa học sinh sang trường khác học nhằm đảm bảo an toàn”- bà cho hay.

Từ 2006 đến 2018, quận đã có khoảng 15 kỳ quan trắc. Đến năm 2018, nhận thấy việc này không thể khắc phục được nên quận đã có văn bản xin chủ trương của TP về việc tạm dừng sửa chữa, quan trắc để nghiệm thu theo hiện trạng thực tế và quyết toán, thực hiện việc đầu tư lại, xây mới.

Địa bàn quận 6 hiện có 317 phòng học/vạn dân (theo quy định là 300 phòng học/vạn dân) nên nhìn chung quận không thiếu phòng học.

“Tuy vậy về nhu cầu thì luôn luôn cần, do đó quận mong lãnh đạo TP sẽ quan tâm, tháo gỡ để sớm quyết toán và nghiệm thu trường Trần Văn Kiểu”- bà Thảo nói.

Về công tác công tác cải cách hành chính, quận 6 xác định trọng tâm việc của cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Mô hình xử lý hồ sơ ATM 24/7 sẽ giúp người dân có thể đến thực hiện thủ tục suốt trong tuần, bất kể giờ giấc.

“Trong năm 2021-2022, quận đã tiếp nhận và xử lý qua hệ thống này là trên 3.000 hồ sơ (chiếm trên 70%). Tới đây quận sẽ tiếp tục nhân rộng, mở rộng số lượng thủ tục được thực hiện qua mô hình này” – bà Thảo thông tin.

Về việc nâng cao chất lượng công vụ, quận đã triển khai mô hình quét mã QR và được niêm yết tại các trụ sở của UBND quận, các cơ quan hành chính quận… Bất kỳ lúc nào người dân đều có thể phản ánh về thái độ, ứng xử, phục vụ của cán bộ công chức quận. Tất cả dữ liệu sẽ được chuyển tải về văn phòng và phòng nội vụ của quận để phân loại và lọc thông tin.

Trường hợp thông tin phản ánh có địa chỉ đích danh thì quận sẽ mời người dân lên để cùng trao đổi thông tin và giải quyết; trường hợp không có thông tin thì quận cũng sẽ lưu ý lại với các đơn vị, viên chức được góp ý.

Liên quan đến dự án Vạn Gia Phúc của Công ty Hoàng Phúc, UBND quận 6 đã thường xuyên có báo cáo cho UBND TP và đặc biệt là Sở Xây dựng cũng theo sát tiến độ công trình để hướng dẫn cho quận. Trong thẩm quyền, chức năng thì Sở sẽ có làm việc với chủ đầu tư để đôn đốc tiến độ dự án.

ĐB Nguyễn Thị Thanh Trúc đặt vấn đề tổ đại biểu có nhận được phản ánh về việc thực hiện, giải quyết kiến nghị cử tri kéo dài đối với việc bồi thường, hỗ trợ dự án tái định cư kênh Hàng Bàng.

Chủ tịch UBND quận 6 cho hay đây là dự án nằm trong chủ trương của TP về việc giải tỏa nhà trên kênh, khơi thông hệ thống thoát nước.

Chính quyền quận đã mời những người dân có liên quan đến để trao đổi, hướng dẫn người dân thực hiện quyền của mình theo đúng quy định. Bà Thảo cho hay tiến độ dự án hiện trải dài tại phường 1 và phường 2.

Hiện toàn tuyến trên địa bàn phường 1 đã thực hiện xong công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; phần còn lại quận sẽ tiếp tục thực hiện và theo dõi, đồng thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của cử tri là người dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ dự án để vừa đảm bảo được tiến độ dự án, vừa đảm bảo quyền lợi người dân.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận quận 6 đã làm rất tốt công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ khi thực hiện triển khai chính quyền đô thị; phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tính minh bạch trong quản lý. Bà Lệ đề nghị quận 6 tiếp tục tập trung cho công tác cải cách hành chính, nghiên cứu việc tiên phong trong số hóa các địa chỉ đất công, 100% dịch vụ trực tuyến công, công khai thủ tục hành chính… “UBND quận 6 cần chủ động trong phối hợp với các sở, ngành của TP để sớm xác định giá, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án kênh Hàng Bàng đã kéo dài nhiều năm” – bà Lệ nhấn mạnh.

N.THẢO-T.TUYỀN-B.PHƯƠNG