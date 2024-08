Có căn hộ nhưng không được ở vì vướng dự án cải tạo chung cư cũ 04/08/2024 07:04

(PLO)- Dự án cải tạo chung cư cũ Nakyco, quận Tân Phú, TP.HCM 6 năm chưa làm xong do vướng điều chỉnh quy hoạch và quy định khiến 30 hộ dân chưa biết ngày trở về nhà.

Chung cư Nakyco (quận Tân Phú) được chọn làm dự án trọng điểm trong thực hiện chương trình cải tạo, xây mới chung cư cũ trên địa bàn quận. Dự án dự kiến được hoàn thành trong tối đa là 3 năm.

Tuy nhiên, sau 6 năm, dự án này vẫn chưa hoàn thành và đã ngưng thực hiện, đẩy cuộc sống của 30 hộ dân vào cảnh có nhà nhưng không được ở, phải tự bỏ tiền thuê trọ.

Chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng

Chung cư Nakyco, tọa lạc tại địa chỉ số 1/111A Cầu Xéo (số cũ 19/9 Tân Kỳ Tân Quý), phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Chung cư được xây dựng từ trước năm 1975 với quy mô 2 tầng lầu.

Chung cư Nakyco hiện xuống cấp nghiêm trọng, các bức tường loang lổ vết nứt, sơn bong tróc từng mảng lớn, để lộ lớp gạch bên trong. Xung quanh tòa nhà là hàng rào bằng sắt đã rỉ sét, lối đi bịt kín bằng các tấm tôn và gỗ mục, dựng tạm bợ.

Chung cư Nakyco đã xuống cấp, cỏ mọc đầy.

Những mảng sơn bong tróc vì thời gian

Trải qua gần 6 năm bị bỏ hoang, các lối đi của chung cư cỏ mọc um tùm, phủ kín mặt đất và các khu vực từng là lối đi và sân chơi của người dân. Thậm chí, cỏ còn mọc lan lên đến tầng 2, phủ kín các ban công và bám vào các bức tường của tòa nhà.

Rác thải, lá cây chất đống bên trong khuôn viên chung cư.

Bà Thơ (60 tuổi) từng sinh sống trong chung cư Nakyco chia sẻ: "6 năm trước, các hộ dân ở đây đều phấn khởi khi nơi mình ở sắp được cải tạo khang trang, đẹp đẽ. Ai cũng dọn đi với tâm thế ngày trở lại đời sống sẽ sung túc hơn. Tuy nhiên, đã 6 năm rồi, gấp đôi thời gian mà chủ đầu tư hứa hẹn, chúng tôi vẫn chưa biết số phận của dự án, ngày nào mình mới được trở về nhà."

9 tháng qua, chủ đầu tư không còn chi trả chi phí thuê nhà, đẩy cuộc sống của người dân vào cảnh đã khó càng khó hơn. Dự án cải tạo chung cư cũ thành nơi ở mới nhưng nay tòa nhà còn cũ nát hơn, muốn quay lại ở cũng không được.

Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, mong chung cư sớm cải tạo xong để chúng tôi được trở về nhà, ổn định đời sống. Bà Thơ - cư dân chung cư Nakyco

Dự án nằm bất động khiến đời sống người dân gặp khó khăn.

Tiếp tục vận động các sở ngành tìm giải pháp

Trao đổi với PLO, đại diện UBND phường Tân Sơn Nhì cho biết: "Dự án cải tạo chung cư Nakyco được thực hiện năm 2018, ảnh hưởng đến 30 hộ dân, chủ đầu tư là công ty TNHH Dịch vụ đầu tư Nakyco.

Hiện dự án đã ngừng thực hiện do vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch. Thời gian qua, địa phương đã rào chắn khu vực, ngăn không cho người dân đi vào dự án. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn, an ninh tại khu vực này."

Dự án bỏ ngỏ vì nhiều vướng mắc chưa tháo gỡ.

Về vấn đề chủ đầu tư ngưng chi trả chi phí thuê trọ, địa phương đã nhiều lần thăm hỏi, vận động, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Phường cũng đã có nhiều văn bản kiến nghị với quận mong gỡ vướng cho dự án.

Theo UBND quận Tân Phú, dự án cải tạo chung cư Nakyco được thực hiện theo chủ trương của TP. Đây là công trình trọng điểm để thực hiện chủ trương cải tạo, xây mới chung cư cũ trên địa bàn quận Tân Phú với mong muốn người dân có chỗ ở mới, khang trang hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về điều chỉnh quy hoạch, giao đất các phần dôi dư, các vướng mắc liên quan đến đất đai và tài sản gắn liền với đất.

Quận đã nhiều lần kiến nghị các sở ngành, TP.HCM để gỡ vướng cho dự án. Thời gian qua, lãnh đạo UBND TP cũng đã chỉ đạo các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, gỡ vướng, sớm đưa dự án hoàn thành.