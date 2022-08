Cô gái tử vong sau khi bị bạn trai tát nhiều cái vào mặt

Đến chiều 28-8, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang làm việc với một nam thanh niên vì nghi ngờ người này có liên quan đến cái chết của một cô gái.

Hiện tại, cơ quan điều tra đang khám nghiệm tử thi để bàn giao thi thể cô gái cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị K (24 tuổi, quê ở An Giang). Chị K ở cùng bạn trai tại một phòng trọ tại KDC, phường An Thạnh (TP Thuận An).

Sáng nay, khi ngủ dậy người bạn trai phát hiện chị K đã chết nên báo cơ quan công an.

Bước đầu, người bạn trai khai nhận vào đêm 27-8 hai người có xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, nam thanh niên đã tát nhiều cái vào mặt bạn gái.

Thời điểm này, chị K vẫn bình thường nên cả hai đã đi ngủ. Đến sáng nay khi ngủ dậy thì phát hiện chị K đã tử vong.