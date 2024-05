Công an bắt kẻ nói láo đáo hạn ngân hàng để lừa người khác 22/05/2024 09:37

(PLO)- Bị can đưa ra 4 bộ hồ sơ vay vốn để chứng minh việc đáo hạn ngân hàng nhưng công an đã chứng minh việc này hoàn toàn không có trên thực tế...

Ngày 22-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (PC01), cho biết vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mang Lăng (40 tuổi, trú xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình), về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.

Công an tống đạt lệnh bắt bị can để tạm giam. Ảnh PC01 Công an tỉnh Bình Thuận.

Theo hồ sơ, trong hai ngày 11 và 12-10-2022, Lăng mượn của ông DVT (ở xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình) số tiền 695 triệu đồng để đáo hạn ngân hàng cho người dân, thời hạn mượn là một tuần.

Sau khi nhận được tiền, Lăng sử dụng toàn bộ số tiền này đem trả nợ cá nhân. Đến thời hạn, ông T liên lạc với Lăng nhiều lần để đòi tiền nhưng Lăng không trả.

Để tạo lòng tin, Lăng còn cho ông T xem bốn bộ hồ sơ vay vốn của các hộ dân tại địa phương để chứng minh việc Lăng mượn tiền để đáo hạn là đúng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra của công an, trên thực tế bốn bộ hồ sơ trên đều không có chữ ký người vay và Lăng thừa nhận không làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho ai.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận xét thấy Mang Lăng đã có hành vi gian dối, đưa ra thông tin sai sự thật nhằm chiếm đoạt tiền của ông T.

Do đó, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mang Lăng. Các quyết định tố tụng này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.