Công an Đồng Nai giúp người dân lấy lại 330 triệu đồng vì chuyển nhầm tài khoản 13/09/2024 10:49

(PLO)- Sau khi phát hiện chuyển nhầm 330 triệu đồng vào tài khoản người khác, người dân đã liên hệ phía ngân hàng và Công an Đồng Nai để nhờ hỗ trợ lấy lại tiền.

Ngày 13 -9, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với ngân hàng thực hiện các thủ tục để lấy lại số tiền 330 triệu đồng của một người dân tại thành phố Biên Hòa chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 10-9, bà TTL. (ngụ TP Biên Hòa) trong lúc làm thủ tục chuyển 330 triệu đồng qua ứng dụng internet Banking cho người quen nhưng đã bấm nhầm số tài khoản của anh TĐT. (quê Tiền Giang, là nhân viên giao hàng tại địa bàn tỉnh Bình Dương và Đồng Nai).

Cán bộ Phòng PA05 Công an tỉnh và nhân viên ngân hàng hỗ trợ giao lại số tiền chuyển nhầm cho người dân. Ảnh: CA.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm số tiền trên cho người khác, bà L. đã liên hệ phía ngân hàng và trực tiếp đến PA05 Công an tỉnh để nhờ hỗ trợ lấy lại tiền.

Ngay sau khi nhận thông tin, PA05 Công an tỉnh Đồng Nai đã cử cán bộ tiếp nhận vụ việc và xác minh nhanh thông tin, số tài khoản và xác định chủ tài khoản mà bà L. chuyển nhầm nên đã liên hệ với anh này để thông báo và trao đổi việc chuyển lại tiền.

Được công an giải thích, anh TĐT đã tự nguyện chuyển trả lại số tiền mà bà L. đã chuyển nhầm.

PA05 Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân nhận được tiền do người lạ chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi nên đến cơ quan công an gần nhất để trình báo, tránh bị những đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Hành vi cố ý không hoàn trả lại số tiền cho người chuyển khoản nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.