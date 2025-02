Công an Gia Lai: 23 lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện nghỉ hưu trước tuổi 28/02/2025 09:24

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định nghỉ hưu cho 23 lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện.

Ngày 28-2, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã có quyết định về công tác cán bộ, cho nghỉ hưu đối với 23 lãnh đạo cấp phòng và công an cấp huyện.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định nghỉ hưu cho cán bộ là lãnh đạo công an các phòng và cấp huyện. Ảnh: CA.

Trong đó, có 14 cán bộ cấp trưởng, gồm: Đại tá Tăng Năng Ái, Chánh Thanh tra; Đại tá Hồ Kỳ Trọng, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hướng, Trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến; Thượng tá Huỳnh Phúc Định, Trưởng Phòng Hậu Cần; Đại tá Phạm Tất Thắng, Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ;

Thượng tá Chu Kiến Trúc, Trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; Thượng tá Nguyễn Lộc Oanh, Trưởng Phòng Cảnh sát ma túy; Thượng tá Trần Văn Thanh, Giám thị Trại tạm giam; Thượng tá Đỗ Hồng Lam - Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh;

Đại tá Lê Quang Trung; Trưởng Công an huyện Phú Thiện; Thượng tá Hoàng Trung Thông, Trưởng Công an huyện Đak Pơ; Thượng tá Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an huyện Chư Prông; Thượng tá Nguyễn Văn Hào, Trưởng Công an huyện Chư Sê; Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Công an huyện Chư Pưh.

Đồng thời, quyết định nghỉ hưu cho chín cán bộ cấp phó, gồm : Thượng tá Phạm Bá Hưng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT; Thượng tá Nguyễn Viết Hợp, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự; Thượng tá Trần Văn Độ, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự;

Thượng tá Ksor Diên, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến; Thượng tá Dương Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Thanh tra; Thượng tá Bùi Quang Dương và Thượng tá Trần Binh Minh, Phó trưởng Phòng An ninh đối ngoại;

Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Phó trưởng Công an huyện Đăk Pơ và Thượng tá Ngô Xuân Cường, Phó trưởng Công an huyện Kông Chro.

Các quyết định trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-3-2025.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, những cá nhân nhận quyết định nghỉ công tác đợt này đều có bề dày kinh nghiệm, có người công tác hơn 39 năm trong lực lượng công an. Với tinh thần tự nguyện xin nghỉ, tạo cơ hội cho các đồng chí trẻ tuổi hơn kế thừa, là dịp để Công an tỉnh hoàn thành tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Công an tỉnh Gia Lai cũng cấp bách triển khai thực hiện chủ trương của Bộ Công an về chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện.