Công an Kon Tum và Gia Lai phối hợp bắt 2 người dùng ô tô đi trộm 08/07/2024 17:42

Ngày 8-7, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thái Hào (32 tuổi) và Văn Ngọc Thành (37 tuổi, cùng ngụ huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về hành vị trộm cắp tài sản, sau 48 giờ gây án.

 Hai bị can Nguyễn Thái Hào và Văn Ngọc Thành dùng ô tô đi trộm bị công an bắt giữ. Ảnh: CA.

Trước đó, Công an huyện Ngọc Hồi nhận được tin báo của anh TQT (25 tuổi, ngụ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) về việc bị mất trộm hai điện thoại di động có giá trị cao và 37 triệu đồng.

Chỉ sau 48 giờ vào cuộc điều tra, Công an huyện Ngọc Hồi xác định Hào và Thành đang lẩn trốn tại thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), cách huyện Ngọc Hồi khoảng 260 km.

Ngay sau đó, Công an huyện Ngọc Hồi phối hợp với Công an huyện Krông Pa và Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai, khống chế bắt giữ được hai người và thu giữ tang vật là một điện thoại cùng 23 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận đã dùng ô tô đi trộm bằng cách di chuyển trên tuyến quốc lộ, khi phát hiện gia chủ sơ hở liền đột nhập trộm cắp tài sản.

Đáng chú ý, Thành và Hào đều có tiền án, tiền sự về tội trộm và cướp tài sản.