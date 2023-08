Công an Lâm Đồng phát động thi đua học tập tấm gương anh dũng hy sinh của 3 cán bộ CSGT

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng noi gương 3 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bằng những việc làm, hành động thiết thực.

Sáng 7-8, tại TP Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt học tập tấm gương của ba cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh đã anh dũng hy sinh trong công tác cứu nạn cứu hộ, ứng cứu thảm họa thiên tai xảy ra tại khu vực đèo Bảo Lộc.

Tại buổi phát động, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng kêu gọi CBCS trong toàn lực lượng noi gương ba liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bằng những việc làm, hành động thiết thực.

Toàn lực lượng không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng, ý chí chiến đấu, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, dù bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không lùi bước, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 30-7, 3 chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ATGT trên đèo Bảo Lộc thì bị hàng ngàn khối đất đá từ trên cao đổ ập xuống vùi lấp.

Các anh đã hy sinh trong khi căng mình dưới mưa để giữ bình yên cho người dân lưu thông an toàn qua tuyến đèo này.

Ba CSGT hy sinh gồm Trung tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981), Thiếu tá Lê Quang Thành (SN 1977) và Đại úy Lê Ánh Sáng (SN 1990) cùng công tác tại Phòng CSGT - Công an tỉnh đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc thuộc Trạm CSGT Madagui.

Trước đó, theo đề nghị của Công an tỉnh Lâm Đồng, ngày 31-7, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký các quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp Bằng Tổ Quốc ghi công và ngày 1-8, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân Chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba cho ba cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nêu trên

VÕ TÙNG