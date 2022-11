Công an Lâm Đồng thông tin vụ bắt 4 phóng viên, cộng tác viên

(PLO)- Bốn phóng viên bị công an huyện Bảo Lâm bắt giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 9-11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bốn phóng viên, cộng tác viên để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, chiều ngày 27-10, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) bắt quả tang Đỗ Minh Đại (32 tuổi, ngụ thôn 3, xã Eakao, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang nhận 15 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Kim Q (ngụ tại thôn 4, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm).

Mở rộng điều tra, công an Bảo Lâm bắt tiếp Lò Quốc Oai (36 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

Khai với công an, Đại và Oai thừa nhận là phóng viên của tạp chí Môi trường và Xã hội.

Ngày 27-10 cả hai cùng đi từ huyện Đức Trọng xuống TP Bảo Lộc để viết bài về tình hình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn xã Lộc Châu.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cả hai đến mỏ khai thác thác đá gặp và giới thiệu với bà Q mình là phóng viên, hỏi về giấy phép khai thác.

Khi biết bà Q không có, Đại đe dọa, đồng thời đề nghị làm hợp đồng tuyên truyền quảng cáo với mức giá từ 20 triệu đồng đến 80 triệu đồng. Bà Q lo lắng bị xử lý nên đã đồng ý chọn mức 20 triệu và xin giảm số tiền xuống còn 15 triệu đồng thì được Đại đồng ý.

Tại quán cafe, Đại hứa hẹn về việc bà Q có thể khai thác thoải mái nếu ai tới kiểm tra thì gọi cho Đại để xử lý. Sau đó, Đại nhận 2 phong bì 15 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.

Liên quan đến vụ việc, sáng 26-10, Nguyễn Văn Sáng (36 tuổi) và Nguyễn Thế Hạnh (42 tuổi) cùng ngụ tại Phường 9, TP Đà Lạt, là phóng viên và cộng tác viên của Đài PTTH Lâm Đồng đã bị công an huyện Bảo Lâm bắt giữ vì cưỡng đoạt 5 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, khoảng 15 giờ ngày 26-10, tại một quán cà phê, Sáng hẹn gặp và nói chuyện với Lương Thế A (ngụ xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm) về việc san lấp mặt bằng.

Sáng cho biết do mình có quen biết nhiều, nếu A làm san lấp mặt bằng mà gặp khó khăn thì điện cho Sáng để can thiệp, giúp đỡ. Trong khi đó, Hạnh cũng đề cập đến vấn đề quen biết rộng, có thể can thiệp.

Vì lo sợ Sáng sẽ báo chính quyền về điểm san gạt đất trái phép của mình, Thế A đã đưa một phong bì bên trong có 5 triệu đồng cho Sáng và đề nghị không viết bài, đăng báo, đồng thời nhờ nói giúp với chính quyền địa phương tạo điều kiện để cho A tiếp tục san gạt đất làm đường. Sáng đồng ý cầm lấy phong bì cất vào túi quần thì bị công an bắt quả tang.

Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý những người trên theo quy định pháp luật.

