Công an Phú Thọ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết 2025 13/12/2024 15:56

Ngày 13-12, Công an Phú Thọ tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, bắt đầu từ ngày 15-12-2024 đến 14-2-2025, lực lượng Công an toàn tỉnh Phú Thọ sẽ đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh CAPT

Trong đợt cao điểm này, Công an Phú Thọ sẽ tập trung vào các tuyến, địa bàn, ổ nhóm tội phạm trọng điểm, phức tạp; xử lý tội phạm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan thanh, thiếu niên, tội phạm về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự an toàn giao thông nhất là vi phạm nồng độ cồn, xử lý thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây rối an ninh, trật tự. Tuyên truyền, xử lý các cơ sở, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định về ANTT.

Công an Phú Thọ thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết 2025. Ảnh CAPT

Ông yêu cầu trưởng các đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh gương mẫu, sát sao, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm.

Tập trung cao độ lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an và Công an tỉnh giao, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn về ANTT, phục vụ người dân đất Tổ vui Tết đón xuân an toàn, bình yên.