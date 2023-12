(PLO)- Công an tỉnh Quảng Trị ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bắt đầu từ ngày 15-12-2023 đến 29-02-2024.

Ngày 14-12, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong các sự kiện chính trị xã hội quan trọng, các hoạt động vui chơi, giải trí của Nhân dân, nhất là các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an Quảng Trị ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: T.NHẤT

Theo đó, công an tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm, quản lý tốt địa bàn, đối tượng. Phát hiện, đấu tranh quyết liệt với với hoạt động của các loại tội phạm. Không để xảy ra các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tai nạn giao thông, cháy nổ xảy ra.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị lực lượng công an tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm.

Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Chặn đứng các hoạt động phạm tội, không để xảy ra các vụ việc rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn lễ Giáng sinh 2023, tết Dương lịch, tết Nguyên đán Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bảo vệ các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm, chúc tết ở địa phương, các hoạt động vui chơi giải trí của Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã phát lệnh ra quân với khẩu hiệu "CAND tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Khẳng định tinh thần kiên quyết, tấn công trấn áp tội phạm của toàn lực lượng công an tỉnh ngay từ những ngày đầu ra quân.

