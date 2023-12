(PLO)- Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 được Công an Kiên Giang chia làm năm giai đoạn, bắt đầu từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024.

Ngày 14-12, Công an Kiên Giang tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Đợt cao điểm được chia làm năm giai đoạn, bắt đầu từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 bắt đầu từ ngày 15-12-2023 đến ngày 29-2-2024. Ảnh: TIẾN DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an Kiên Giang yêu cầu Công an toàn tỉnh phải tập trung, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, làm trong sạch địa bàn.

Đồng thời, tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cạnh đó, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn. Trong đó, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; quyết liệt xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung quyết liệt, chủ động thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Giáp Thìn năm 2024. bảo đảm an ninh, an toàn, bảo vệ thành công các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn trong những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024”.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an Kiên Giang phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ảnh: TIẾN DŨNG

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chỉ đạo toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Mặt khác, nắm chắc tình hình, chủ động từ sớm, từ xa, đảm bảo an ninh chủ động, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương.

Phú Quốc: Bảo đảm môi trường du lịch an toàn Cùng ngày, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cũng tổ chức Lễ xuất quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Công an TP Phú Quốc tổ chức Lễ xuất quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: HOÀNG HỮU Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an TP Phú Quốc cho biết đơn vị sẽ tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm có yếu tố băng, nhóm; tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí , vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Cạnh đó, lực lượng Công an TP cũng tổ chức trấn áp tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả. Ngoài ra, Công an TP cũng phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân và du khách, tạo môi trường an toàn để phát triển du lịch, phát triển kinh tế, xã hội của TP Phú Quốc. Thống kê từ ngày 8-12 đến nay, Công an TP đã bố trí hơn 140 lượt cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn nắm tình hình, rà soát, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Cạnh đó, tổ chức hơn 75 cuộc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Ngoài ra, tập trung điều tra khám phá 10/13 vụ tội phạm về trật tự xã hội; qua đó, bắt và xử lý 17 đối tượng, lập hồ sơ đưa bảy đối tượng đi cai nghiện ma túy.

CHÂU ANH