Công an thông tin ban đầu về clip học sinh bị chém gần cổng trường ở Bình Tân

(PLO)- Sau mâu thuẫn tình cảm trên mạng xã hội, nam sinh lớp 11 ở quận Bình Tân, TP.HCM bị đánh đập, nhập viện.

Ngày 10-10, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một học sinh bị chém tới tấp gần Trường THPT Bình Tân (quận Bình Tân, TP.HCM) khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo vào chiều ngày 7-10 khiến một nam học sinh bị thương.

Theo người dân, vào khoảng 17 giờ 25, có một nhóm thanh thiếu niên rượt đuổi đánh một thanh niên mặc đồng phục học sinh trên đường Hồ Văn Long hướng về Trường THPT Bình Tân.

Khi cách trường khoảng 100m, nhóm này đuổi kịp, tấn công nam học sinh khiến nạn nhân té ngã xuống đường.

“Tôi thấy nhóm khoảng 7 đến 8 người độ tuổi chừng 15, 16 tuổi cầm theo mã tấu, hung khí tấn công nạn nhân. Khi người này gục xuống đường còn bị đánh đập thêm” – một người dân kể lại.

Người đi đường và cư dân gần đó hô hoán, gọi báo công an nên nhóm trên rời đi. Nạn nhân bị thương ở tay, cố chạy được về phía Trường THPT Bình Tân và được hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Chủ một quán ăn gần cho biết sau vụ việc, khiến nhiều người hoảng loạn tháo chạy, một em học sinh cũng chạy vào quán hốt hoảng gọi người nhà tới đón.

Chiều ngày 10-10, trao đổi với PV, đại diện ban giám hiệu Trường THPT Bình Tân cho biết, nạn nhân là học sinh lớp 11 của trường, hiện sức khỏe đã ổn định; thời điểm xảy ra vụ việc đã tan học. “Hiện nhà trường đang phối hợp với công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc” – người này nói.

Một nguồn tin từ Công an quận Bình Tân cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm trên mạng xã hội. Sau khi vụ việc xảy ra, công an đã triệu tập hơn 10 người liên quan để lập hồ sơ, xử lý. Những người này là học sinh một số trường trên địa bàn.

NGUYỄN TÂN