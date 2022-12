Công an tỉnh Bình Dương thông tin về hệ thống camera dự kiến với 470 tỉ đồng

(PLO)- Hệ thống camera còn nhiều hạng mục khác chứ chứ không chỉ riêng camera.

Ngày 7-12, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 12-2022 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại diện Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin về việc triển khai đề án lắp đặt “Hệ thống Camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Theo thượng tá Nguyễn Minh Thân-phó Trưởng phòng tham mưu (Công an tỉnh Bình Dương), vào giữa tháng 11-2022 Công an tỉnh Bình Dương có báo cáo về tiến độ triển khai “Hệ thống Camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương”.

Trong dự án này, có 3 dự án nhỏ, đáng chú ý có dự án “Hệ thống Camera giám sát cháy, giám sát an ninh, an toàn giao thông”, sẽ được triển khai tại 205 điểm với 421 camera với kinh phí dự kiến khoảng gần 470 tỉ đồng. Dự luận cho rằng với số tiền này thì mỗi camera ước tính khoảng hơn 1 tỉ đồng. Theo người dân thì số tiền này quá cao.

Tuy nhiên, thượng tá Thân cho biết đây là dự kiến ban đầu, dự án này vẫn chưa được UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, số tiền này không phải để chi toàn bộ mua camera, mà còn nhiều chi phí khác kèm theo như: Hệ thống điều hành, hạ tầng kết nối, phí thuê đường truyền, bảo trì, xây dựng cơ sở hệ thống trung tâm điều khiển…

Cùng theo thượng tá Thân, camera sử dụng trong hệ thống đều phải có độ phân giải cao chụp được biển số ở trong đêm, chống lóa và có dung lượng cao lưu trữ, nên phải đầu tư loại camera chất lượng tốt.

Theo đại diện UBND tỉnh Bình Dương hệ thống này sẽ đẩy nhanh tiến độ để vận hành vào trong quý IV-2023.

Ngoài ra, còn hai dự án khác trong tổng dự án này là “Hệ thống Camera phục vụ quản lý giao thông, trật tự trên Quốc lộ 13”. Dự kiến đầu tư hệ thống gồm 28 camera giám sát giao thông và giám sát vi phạm tín hiệu đèn giao thông tại các giao lộ thuộc tuyến đường Quốc lộ 13 trên địa bàn thị xã Bến Cát.

“Hệ thống điều hành giao thông trên tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn”, gồm 40 camera.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết kỳ vọng rất lớn về hiệu quả mà dự án này mang lại đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

