Công an TP.HCM khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-05V - chi nhánh Hồng Hà

(PLO)- Hàng chục công an có mặt tại trung tâm đăng kiểm để khám xét, khu vực bên ngoài trung tâm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày 13-2, liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện khám xét Trung tâm Đăng kiểm XCG 50-05V - chi nhánh Hồng Hà.

Trong buổi sáng, tại khu vực trung tâm đăng kiểm chi nhánh Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình) rất đông công an có mặt. Ở bên ngoài, lực lượng chức năng không cho phép người dân tiếp cận gần khu vực.

Theo ghi nhận, có một ô tô biển số xanh và một xe của lực lượng Cảnh sát cơ động có mặt trước trụ sở cùng nhiều chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, giao thông.

Đến 12 giờ trưa, công an vẫn đang khám xét bên trong chi nhánh Trung tâm đăng kiểm này. Phía bên ngoài có ba cảnh sát, CSGT bảo vệ.



Trước đó, chiều 9-2, lực lượng chức năng đang khám xét Chi cục đăng kiểm số 6 (đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).

Theo Công an TP.HCM, việc khám xét liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh.

Như PLO đã đưa tin, ngày 11-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội "nhận hối lộ".

Đến ngày 17-1, Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với ông Trần Kỳ Hình (62 tuổi, ngụ TP Hà Nội, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) để điều tra về tội danh trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang phối hợp với Bộ Công an mở rộng điều tra về trách nhiệm, công tác quản lý Nhà nước của các trung tâm đăng kiểm.

NGUYỄN YÊN