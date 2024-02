Công an TP.HCM thông tin về tình hình ANTT trong 7 ngày Tết

(PLO)- Theo Công an TP.HCM, trong bảy ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội không có diễn biến bất thường.

Ngày 16-2, Công an TP.HCM cho biết, tình hình ANTT, an ninh chính trị, nhất là tại các địa bàn, mục tiêu trọng điểm, khu vực tổ chức lễ hội, chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Công an TP đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, trấn áp, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, manh động, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội; các vụ án nghiêm trọng được điều tra, khám phá, bắt giữ nhanh đối tượng gây án.

Trong bảy ngày Tết (từ ngày 8-2 đến ngày 14-2), tình hình tội phạm về trật tự an toàn xã hội không có diễn biến bất thường, Công an TP.HCM đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, trấn áp, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, manh động, gây ảnh hưởng đến dư luận xã hội.

Công an TP.HCM đã nhanh chóng xác định, khởi tố, bắt Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) là bị can trong vụ án giết người, hiếp dâm, cướp tài sản ở TP Thủ Đức. Ảnh: HT

Theo đó, dịp Tết, Công an TP ghi nhận xảy ra ba vụ phạm tội về trật tự xã hội; đã điều tra khám phá 3/3 vụ, bắt giữ ba đối tượng. Ngoài ra, cơ quan Công an tiếp nhận 35 vụ việc, đang lập hồ sơ xác minh làm rõ.

Về tình hình tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã đấu tranh, khám phá 15 vụ và phát hiện 20 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; khởi tố 9 vụ, 11 bị can; xử lý hành chính 6 vụ, 9 đối tượng.

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an đã lập biên bản 5.171 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ (trong đó có 2.676 trường hợp vi phạm liên quan nồng độ cồn); ghi nhận xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 15 người; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt.

Trong các ngày Tết, nhất là vào thời điểm trước giao thừa, lực lượng Công an TP đã tăng cường tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, cửa ngõ ra vào TP và 11 địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, các địa điểm tổ chức lễ hội, văn hóa, các mục tiêu trọng điểm; đảm bảo tình hình giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc.

Về thực hiện công tác phòng chống cháy, nổ; vận chuyển, tàng trữ, mua bán, đốt pháo nổ, các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, người dân chấp hành tốt công tác phòng, chống cháy nổ trong thời gian Tết.

Trong bảy ngày Tết, trên địa bàn xảy ra 15 vụ cháy. Nguyên nhân gây cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện, bất cẩn trong thờ cúng... Xảy ra một vụ nổ khí gas, làm bị thương một người, về tài sản chưa ước tính thành tiền.

Qua tuần tra, công an phát hiện, lập hồ sơ xử lý 9 vụ, 12 đối tượng nghi vấn vận chuyển, sử dụng, tàng trữ pháo nổ; thu giữ 6,6 kg pháo, 120 viên pháo, 4 ống pháo.

Nguyễn Tân