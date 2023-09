Công an TP.HCM tổng kiểm tra nhà trọ, nhà cho thuê, chung cư mini

(PLO)- Công an TP.HCM sẽ kiểm tra đột xuất nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ… trên địa bàn.

Chiều 19-9, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì hội nghị triển khai cấp bách các giải pháp về PCCC tại chung cư, nhà cao tầng, nhà ngăn phòng cho thuê trên địa bàn TP.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) cho biết, thống kê sơ bộ hiện nay trên địa bàn TP có 42.256 cơ sở là cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC&CNCH.

Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai cấp bách các giải pháp về PCCC tại chung cư, nhà cao tầng, nhà ngăn phòng cho thuê, hôm 19-9. Ảnh: CA

Trong số này 4.490 cơ sở do cơ quan Công an quản lý, trong đó có 103 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Có 37.766 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Trưởng Phòng PC07 cho rằng, các loại hình nêu trên phát triển mạnh về số lượng, đa dạng hình thức, nhưng các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý vẫn chưa đáp ứng kịp. Từ đó dẫn đến tình trạng không được cấp phép về xây dựng, hoặc cấp phép một đằng thi công một nẻo, vi phạm về quy mô xây dựng, sai công năng được cấp phép, đồng thời không đảm bảo các yêu cầu về an toàn về PCCC&CNCH, không chịu sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: CA

Phòng PC07 đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP.HCM việc tổng rà soát, kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ.

Đại tá Tâm cho rằng việc kiểm tra để tập hợp những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực liên quan đến công tác PCCC&CNCH để tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết công tác PCCC trên địa bàn thành phố vẫn còn những tồn tại. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, hướng dẫn điều kiện an toàn điện trong việc thiết kế, lắp đặt, sử dụng trước và sau công tơ điện của các cơ sở hoạt động kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Đặc biệt kiểm tra hệ thống điện, quản lý, sử dụng điện, sạc xe máy điện, xe đạp điện...

Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý hoạt động xây dựng, cải tạo nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ để đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và chất lượng công trình theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định của pháp luật.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng PC07 cho biết đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ. Ảnh: CA

Thời gian tiến hành kiểm tra là từ nay đến trước ngày 30-10, theo hình thức đột xuất.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết công tác PCCC trên địa bàn thành phố vẫn còn những tồn tại.

Đó là việc chính quyền địa phương, lãnh đạo cấp phường, xã, thị trấn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo, tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý về PCCC,CNCH.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP yêu cầu các đơn vị thực hiện bảy nội dung như: Giao Công an phường thành lập các tổ liên ngành kiểm tra an toàn PCCC tại đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở tập thể, chung cư cũ. Từ đó, tham mưu Chủ tịch UBND phường, xã có biện pháp xử lý vi phạm.

Tăng cường công tác quản lý PCCC không chỉ ở loại hình chung cư, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà trọ mà còn đối với các loại hình khác như khu chế xuất, khu công nghiệp, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh…

Giao Phòng PC07 tổ chức tốt công tác tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với 100% cơ sở trên địa bàn thành phố.

Giông lốc khiến cây đổ, nhà tốc mái ở TP.HCM (PLO)- Mưa lớn kèm giông lốc khiến nhiều cây xanh bật gốc, gãy đổ và nhà bị tốc mái trên địa bàn TP.HCM.

NGUYỄN TÂN