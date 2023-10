Công an truy tìm nhóm người tạt sơn vào nhà dân 5 lần để đòi nợ

(PLO)- Công an huyện Châu Thành, Long An đang điều tra, lập hồ sơ và truy tìm nhóm người liên tục tạt sơn vào nhà một người dân để đòi nợ.

Camera nhà bà H ghi lại cảnh 2 thanh niên ghi chữ trước cửa nhà. Video: GĐCC

Ngày 27-10, thông tin từ Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của bà NTKH (51 tuổi, ngụ ấp Xuân Hòa 2, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành) về việc liên tục bị tạt nước sơn vào nhà. Công an đã điều tra xác định được đối tượng và đang truy lùng để xử lý.

Cổng nhà bà H bị tạt sơn và ghi chữ " trả nợ đi". Ảnh: HD

Sáng ngày 27-10, phóng viên có mặt tại nhà bà NTKH, những vết tạt sơn vẫn còn nguyên ngay cổng vào nhà và trên ghế tường nhà bà H.

Theo bà H, từ ngày 14-9 đến 23-10, nhà bà đã bị tạt sơn 5 lần, các lần tạt đã được camera ở nhà ghi hình lại.

Ông S (53 tuổi, chồng bà H) cho biết: “Vào ngày 11-9, có một người gọi điện thoại cho tôi, nói con trai tôi chơi đá gà qua mạng và thiếu nợ người này hơn 100 triệu. Rồi người này hỏi tôi có hướng giải quyết gì không, tôi nói không biết chuyện này và hiện tại nó không có ở nhà, để hỏi lại con trai cho rõ”.

Liên lạc được với con trai, bà H biết được do chơi đá gà qua mạng mà con trai bà đã thiếu 96 triệu đồng tiền chơi đá gà, 5 triệu đồng vay mượn tổng cộng là 101 triệu đồng.

Sau đó, người này tiếp tục điện thoại lại cho chồng bà H và đe dọa nếu không trả, gặp con trai bà H sẽ lột da.

Bà H chỉ tay vào nơi tường nhà bị tạt sơn. Ảnh: HD

Tối ngày 14-9, nhà bà H bị tạt sơn lần thứ nhất, tiếp đó ngày 17-9 bị tạt lần thứ hai.

Theo bà H, từ ngày 21 đến ngày 25-9, có hai người tới nhà, gây áp lực để đòi tiền nợ con bà.

Biết con mình đã nợ và sợ bị tạt sơn nên bà H đã năn nỉ để được trả góp mỗi tháng 3 triệu đồng nhưng nhóm người này từ chối và hăm dọa. “Gặp con tôi ở đâu sẽ cắt cổ con tôi, còn không sẽ phá banh chành nhà tôi”, bà H. kể.

Cảnh cửa nhà bà H bị tạt sơn và vẽ trên cổng. Ảnh: HD

Tiếp đó, từ ngày 28-9, 4-10 và 23-10 gia đình bà tiếp tục bị tạt sơn vào cổng, mái nhà và viết chữ “ trả nợ đi” trước cổng nhà.

Bà H cho biết, mỗi lần bị tạt sơn bà đều trình báo đến công an xã Thanh Vĩnh Đông, lực lượng công an có mặt lập biên bản, thu thập hình ảnh và ghi nhận toàn bộ sự việc.

“ Các đồng chí công an không ngại khó, dù đêm hôm, 12h đêm các anh cũng có mặt đến liền để ghi nhận sự việc vừa xảy ra. Tuy nhiên, nhóm người này canh đêm khuya không có ai thấy thì chạy đến tạt sơn rồi đi. Tôi mong rằng các anh Công an sớm tìm ra người tạt, có biện pháp xử lý để gia đình tôi được an tâm làm ăn”, bà H. nói.

Hai thanh niên đi trên 1 xe máy đến nhà bà H vẽ chữ " trả nợ đi". Ảnh cắt từ clip

Ngày 27-10, phóng viên có mặt tại UBND xã Thanh Vĩnh Đông, lãnh đạo xã cùng với công an xã Thanh Vĩnh Đông xác nhận sự việc có xảy ra tại địa phương, hiện lực lượng công an xã đang phối hợp với CSĐT công an huyện Châu Thành điều tra xác minh, sớm làm rõ nhóm người tạt sơn vào nhà bà H để có biện pháp xử lý, tránh hoang mang trong dư luận.

Theo một vị lãnh đạo xã Thanh Vĩnh Đông, hiện địa phương chỉ đạo các ngành ở xã tuyên truyền người dân không tham gia vào các nạn cờ bạc, đá gà qua mạng xã hội. Đồng thời, khi có sự việc xảy ra cần báo nhanh đến cơ quan chức năng.

