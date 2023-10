(PLO)- Công an quận 3, TP.HCM đã truy xét, bắt nhóm hành nghề cho vay lãi nặng, đe dọa người vay bằng cách chửi bới, tạt sơn, mắm tôm.

Ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM bắt khẩn cấp Phạm Minh Hoàng (36 tuổi, ngụ quận 8), Lê Việt Anh (36 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Vũ Minh Hiếu (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), Trần Võ Khương An (36 tuổi, ngụ quận 7) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Ngoài ra, Công an còn lấy lời khai bốn người liên quan để mở rộng điều tra

Công an quận 3 bắt nhóm cho vay lãi nặng chuyên đòi nợ kiểu khủng bố như chửi bới, tạt sơn. Ảnh: CA

.Từ vụ tạt sơn, xác minh ra ông chủ cho vay

Trước đó, chị T (53 tuổi, ngụ quận 3) đến Công an phường 14 trình báo về việc nhà bị tạt sơn, chất bẩn.

Theo lời khai, em gái chị T là H (43 tuổi) có mượn 7 triệu đồng của người tên An, mỗi ngày phải đóng 350.000 đồng trong vòng 25 ngày. Tuy nhiên, chị H mới đóng được năm ngày thì mất khả năng thanh toán. Đến khoảng 4 giờ 20 phút ngày 13-10 thì nhà chị T bị tạt sơn, chất bẩn.

Qua điều tra, công an xác định, An chính là đàn em của Hoàng, một ông chủ hành nghề cho vay lãi nặng có tiếng ở khu vực quận 6, quận 8.

Hoàng được xác định cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Ảnh: CA

Hoàng khai bỏ ra 100 triệu đồng cho vay lãi nặng từ hai năm trước. Hình thức cho vay là vay góp, lãi suất 20%/tháng, khi khách hàng đưa tiền phải đóng trước một đến hai ngày, không cần đóng tiền phí.

Để tiếp cận, Hoàng in card quảng cáo kèm số điện thoại để phát nhiều nơi. Khi khách hàng gọi tới, Hoàng trực tiếp đi gặp, xác minh nếu đủ điều kiện thì chụp lại CCCD và yêu cầu người vay quay clip xác nhận việc vay tiền.

Công an thu giữ 23kg card quảng cáo cho vay của Hoàng. Ảnh: CA

Thời gian đầu làm nhỏ lẻ, Hoàng chỉ đi cho vay một mình nhưng sau này có một lượng khách vay nhiều nên thuê Anh, An, Hiếu… làm thuê với mức lương từ 5 đến 8 triệu đồng/người, bao ăn ở. Ngoài ra, nếu tiếp cận được khách vay tiền, nhóm này sẽ được hưởng từ 50 đến 100.000 đồng/khách.

Để mở rộng đường dây, Hoàng thuê căn nhà tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cho người làm ở từ đầu năm 2023. Hoàng còn trang bị xe máy, điện thoại, in một số lượng lớn 'Name card' cho người làm thuê rồi đi rải khắp nơi.

Nhắn tin đe dọa theo lệnh của ông chủ

Các nhân viên sẽ đi thu tiền vay, nếu ai chậm trả, Hoàng chỉ đạo đến nhà, nhắn tin, gọi điện dùng lời nói đe dọa, khủng bố và tạt sơn đỏ trộn mắm tôm để ép buộc người vay thanh toán.

Một lượng lớn sơn, mắm tôm được công an thu giữ. Ảnh: CA

Khi vào làm cho Hoàng, các nhân viên sẽ được cung cấp điện thoại, sim để sử dụng cho công việc cho vay; Đồng thời nhóm sử dụng group zalo tên “XM" nhằm phục vụ xác minh khách vay tiền; ngoài ra, họ còn những group riêng đối với từng nhân viên để quản lý báo cáo tình hình cho vay của từng khách.

Với trường hợp của chị H, do nạn nhân không trả tiền đúng hạn, sau nhiều lần chửi bới đòi tiền không thành, Hoàng đã chỉ đạo Anh, Hiếu và An tới nhà nạn nhân để tạt sơn khủng bố.

Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu giữ 32kg 'Name card', 5 thùng sơn, mắm tôm và các tang vật liên quan.

Qua điều tra, nhóm này thừa nhận đã cho nhiều người ở các địa bàn các quận huyện vay tiền và khủng bố bằng cách chửi bới, tạt sơn.

Công an quận 3 phát đi thông báo đề nghị ai là nạn nhân đã vay tiền, bị nhóm này đòi nợ kiểu khủng bố thì đến ngay Công an quận 3, liên hệ đội CSHS để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.

Qua đó, Công an quận 3 khuyến cáo, người dân nâng cao cảnh giác, khi cần nguồn vốn làm ăn, kinh doanh nên liên hệ các tổ chức tài chính được nhà nước cấp phép hoạt động, các ngân hàng để hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi với lãi suất phù hợp theo quy định của Nhà nước.

Người dân không nên vay tiền lãi suất của các cá nhân, tổ chức hoạt động trái phép, sẽ có nguy cơ bị lộ lọt thông tin, danh bạ điện thoại, hình ảnh cá nhân và để các đối tượng quấy rối đến bản thân và gia đình. Mặt khác, các đối tượng có thể sẽ bán thông tin cá nhân cho các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo hoặc thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công tội phạm liên quan “Tín dụng đen”, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo lực lượng toàn thành phố, trong đó có Công an quận 3 mở đợt tấn công truy quét tội phạm liên quan “Tín dụng đen” trên địa bàn.

Nguyễn Tân