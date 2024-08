Công an xác minh vụ cô gái bị ô tô đẩy đi trên đường ở Tân Bình 15/08/2024 20:34

Ngày 15-8, Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang xác minh làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội về việc cô gái trẻ bị một tài xế điều khiển xe ô tô đẩy đi một quãng dài trên đường.

Theo clip, một cô gái trẻ đứng trước đầu xe ô tô biển số TP.HCM bên trong là một tài xế chừng 40 tuổi đang cầm lái.

Cô gái cho rằng tài xế đã say xỉn, yêu cầu dừng lại vì đã “chửi tụi con”. Trong lúc cô gái đứng trước đầu xe, tài xế nhấn ga, chạy trên đường. Cô gái níu trên nắp capo xe la hét hoảng loạn, kêu cứu: “Tha cho con, con xin lỗi chú, chú cho con dừng đi con leo xuống, con chết thôi”. Tuy nhiên chiếc xe vẫn chạy một quãng xa.

Hình ảnh cô gái đứng trước đầu xe ô tô và bị tài xế điều khiển xe đẩy đi. Ảnh: TV

Tác giả bài đăng là chị PTTV (27 tuổi, ngụ TP.HCM). Theo chị V, vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 15-8 khi cùng bạn dừng lại mua bánh mỳ trên đường Đông Hồ, quận Tân Bình. Sau đó, chiếc xe ô tô do nam tài xế điều khiển đi tới và nảy sinh mâu thuẫn với chị.

Tài xế được cho là có dấu hiệu không tỉnh táo, chửi bới. Chị V đã đứng trước đầu xe, quay clip và yêu cầu tài xế dừng lại để gọi công an tới xử lý. Sau đó thì xảy ra sự việc như clip.

Cũng theo chị V, do suy nghĩ tài xế sẽ không dám chạy xe đẩy mình đi như vậy. "Tôi bám trên cần gạt mưa. Lúc người đàn ông có dừng lại, chỉ tay kêu đi xuống do tôi sợ và tay kẹt nên không xuống được và xe chạy tiếp" - chị V bật khóc nói và cho biết mình rất sợ.

Chị V cho biết, khi xe đến khu vực đường Lý Thường Kiệt đoạn giao với Lạc Long Quân thì dừng lại. Lúc này chị té xuống đường và được người dân xung quanh hỗ trợ đưa vào vệ đường hỏi han. May mắn, vụ việc không khiến chị V bị thương.

Hiện Công an quận Tân Bình đang xác minh, mời làm việc với tài xế xe ô tô để làm rõ.