CSGT Bình Dương truy đuổi chiếc ô tô chở đầy thuốc lá lậu

(PLO)- Tài xế xe ô tô chở thuốc lá lậu ép xe, chống trả rồi tung cửa bỏ chạy, để lại chiếc xe chứa 8000 gói thuốc lá lậu.

Ngày 29-9, phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương đã bàn giao hơn 8000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và một xe ô tô con cho đội Cảnh sát kinh tế (Công an TP Thuận An) tiếp tục điều tra xử lý.

Theo cơ quan công an, sáng cùng ngày, Thượng úy Đặng Đắc Tuấn cùng tổ tuần tra phát hiện trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Thuận Giao (TP Thuận An) xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Vios 71A- 060.26 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Thượng úy Tuấn đã nhanh chóng truy đuổi. Thấy sự bám sát của Cảnh sát giao thông, tài xế liên tục ép xe, cắt đuổi lực lượng truy đuổi.

Trong lúc truy đuổi, thượng úy liên tục hô to nhờ sự giúp đỡ của người dân, nhưng thấy chiếc xe di chuyển nhanh nên không người dân nào hỗ trợ được.

Khi chạy được vài km thì thượng úy Tuấn đuổi kịp và chặn đầu xe. Lúc này tài xế chiếc xe này đã tung cửa chạy trốn, bỏ lại ô tô.

Qua kiểm tra, chiếc xe chất đầy bao tải chứa thuốc lá điếu ngoại nhập lậu Jet và Hero. Ngoài ra, trên xe ô tô con còn phát hiện một số biển số, nghi là giả.

