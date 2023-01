CSGT TP.HCM tập trung hạn chế ùn tắc, tai nạn

Ngày 30-1, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM (PC08) cho biết thời điểm sau tết Nguyên đán, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, lực lượng CSGT TP.HCM tiếp tục bố trí thường xuyên các tổ CSGT trên đường.

CSGT tăng cường xử lý vi phạm

Các tổ này sẽ tập trung điều khiển giao thông, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người dân trở lại TP.HCM làm việc, học tập.

Từ nay đến hết tháng Giêng, Phòng PC08 chủ động nắm tình hình, phối hợp với các đơn vị, địa bàn giáp ranh nhằm điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông và hạn chế tối đa tai nạn. Đặc biệt là tại các lễ hội ở TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Trong tết Nguyên đán, lực lượng CSGT TP.HCM đã luôn có mặt trên các tuyến đường, đặc biệt là ở trung tâm TP và các tuyến cửa ngõ ra vào TP nhằm điều tiết giao thông, hạn chế ùn tắc và tai nạn. Đồng thời, tích cực tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và vi phạm pháp luật khác.

Trong tết, tổ phòng chống đua xe trái phép Phòng PC08 phối hợp với Công an quận 10 bắt giữ nhóm 33 người có hành vi đua xe trái phép vào rạng sáng mùng 1 tết.

Đến ngày 28-1, Công an quận 10 đã khởi tố bốn bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Thơ (SN 1997, quê Sóc Trăng) và Võ Thanh Toàn (SN 2003, quê Thanh Hóa); đồng thời thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Đức Minh Hùng (SN 2003, ngụ quận 12) và Quách Phú Khang (SN 2006, ngụ quận 11) để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật về hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Phòng CSGT đề nghị các địa phương răn đe và có các biện pháp xử lý phù hợp nếu vi phạm cũng như thông báo cho lực lượng CSGT (qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT ĐB-ĐS: 069.3187.521, hoặc hotline: 028.3920.3333) khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm, sử dụng xe độ và có dấu hiệu của việc tổ chức lưu thông thành đoàn, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép.

Đáng chú ý, trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2023, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông (TNGT), không xảy ra tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, chạy xe gây mất trật tự công cộng.

Toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông

Cục CSGT cho biết bảy ngày tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20 đến 26-1), toàn quốc xảy ra 152 vụ TNGT, làm chết 89 người, bị thương 111 người. So với cùng kỳ, giảm 12 vụ, giảm ba người chết, tăng tám người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ TNGT, chết 85 người, bị thương 109 người. Đường sắt xảy ra bốn vụ, làm chết bốn người, bị thương một người. Đường thủy xảy ra một vụ tại An Giang, làm bị thương một người.

CSGT các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 50,4 tỉ đồng, tạm giữ 639 ô tô, 9.910 mô tô, tước 4.950 giấy phép lái xe (GPLX) các loại…

Theo số liệu từ Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ ngày 20 đến 26-1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tết Nguyên đán), lực lượng CSGT TP.HCM đã phát hiện, lập biên bản 1.414 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ một ô tô, 590 mô tô; tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 352 trường hợp. Trong đó:

Vi phạm về nồng độ cồn có 537 trường hợp, tạm giữ 537 xe; tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 248 trường hợp, xử phạt tiền ước tính 1,7 tỉ đồng.

Về xử lý vi phạm quá tải, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo đối với ô tô tải và các phương tiện tương tự, đã xử lý hai trường hợp vi phạm chở hàng quá tải trọng; tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn một trường hợp; phạt tiền ước tính 27 triệu đồng.

Tai nạn giao thông giảm sâu

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bảy ngày tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ ngày 20 đến 26-1), Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, đánh giá: Tết năm nay là tết an toàn, TNGT trong bảy ngày tết giảm sâu trên cả ba tiêu chí (giảm 31,84% số vụ, 36,43% số người chết, 47,64% số người bị thương) so với bảy ngày tết năm 2019 (là năm trước khi xảy ra dịch COVID-19); không xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nào.

Về xử lý vi phạm đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách, đã xử lý 34 trường hợp vi phạm; tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn một trường hợp; phạt tiền ước tính gần 18 triệu đồng.