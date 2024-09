Cuộc đua Trump-Harris: Kỳ bầu cử sít sao nhất thế kỷ 30/09/2024 05:30

Cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2024 đang dần đến giai đoạn nước rút khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày bầu cử (5-11). Phía Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (ứng viên đảng Dân chủ) và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump (ứng viên đảng Cộng hòa) đều đang ra sức vận động kêu gọi ủng hộ.

Theo đài CNN, cuộc đua Trump-Harris năm nay được đánh giá là kỳ bầu cử sít sao nhất thế kỷ.

Cuộc đua Trump-Harris, "trăm năm có một"

Các cuộc thăm dò kể từ cuộc tranh luận ngày 10-9 giữa bà Harris và ông Trump cho thấy rằng bà Harris dường như đang chiếm ưu thế trước ông Trump. Tuy nhiên tỉ lệ ủng hộ giữa hai nhân vật này đang rất sít sao, do đó cục diện thật sự của cuộc đua Trump-Harris khả năng sẽ biến chuyển rất khó lường.

Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri do đài CBS News và đài NBC News thực hiện và công bố ngày 22-9 là khả quan nhất đối với bà Harris cho đến nay. Song thực tế tỉ lệ ủng hộ dành cho nữ phó tổng thống chỉ dẫn trước tỉ lệ ủng hộ ông Trump khoảng 4%- 5%. Xét tất cả các cuộc khảo sát trên toàn quốc được tiến hành kể từ cuộc tranh luận, bao gồm các cuộc thăm dò và khảo sát từ các nhà đài ABC News/Ipsos, Fox News và The New York Times/Siena College, thì trung bình bà Harris dẫn trước ông Trump 3%.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: GETTY IMAGES

Điều này tương tự với những gì được thấy trong suốt nhiều tháng qua: Không ứng viên nào có thể mở ra lợi thế 5% trở lên trong cuộc thăm dò toàn quốc, ngay cả trong giai đoạn trước khi Tổng thống Joe Biden rút lui và chuyển giao ngọn đuốc tranh cử cho bà Harris.

Theo CNN, việc không ai dẫn trước ít nhất 5% ở cuộc đua Trump-Harris rất đáng chú ý vì điều này cực kỳ hiếm xảy ra. Ngay cả ở các cuộc đua vốn kết thúc rất sít sao trước đây, một ứng viên tổng thống thường sẽ tạo cách biệt lớn ở một thời điểm nào đó trong năm bầu cử, tuy nhiên cuộc đua Trump-Harris năm nay thì quá khác biệt. Thậm chí, màn tranh luận tổng thống giữa bà Harris và ông Trump vừa qua cũng dường như chỉ làm thay đổi vài phần trăm tỉ lệ ủng hộ, thực tế không khác trước là bao.

Cuộc đua Trump-Harris được đánh giá là cuộc cạnh tranh vào Nhà Trắng gay cấn nhất trong hơn 60 năm qua, cuộc bầu cử sít sao và khó đoán nhất thế kỷ ở Mỹ.

Cử tri trước sức hút từ cuộc đua Trump-Harris

Theo đài USA Today, số lượng cử tri đăng ký bầu cử tổng thống Mỹ năm nay cao kỷ lục. USA Today hôm 22-9 dẫn số liệu từ chuyên trang bỏ phiếu Vote.org cho thấy số cử tri đăng ký chỉ trên trang này hôm 17-9 đã hơn 150.000 người, con số cao chưa từng thấy.

Phần lớn cử tri đăng ký bỏ phiếu là cử tri trẻ, nhiều người trong số họ lần đầu đăng ký tham gia bỏ phiếu. Theo Vote.org, cử tri dưới 35 tuổi chiếm 81% số người đăng ký hôm 17-9 trên chuyên trang bỏ phiếu Vote.org, trong đó số liệu ở nhóm cử tri 18 tuổi tăng đột biến (cao hơn 53% so với cùng kỳ 4 năm trước).

"Chúng tôi thực sự chứng kiến sự gia tăng đáng kể số cử tri 18 tuổi đăng ký bỏ phiếu. Chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể đưa thế hệ cử tri tiếp theo tham gia vào nền dân chủ Mỹ nếu có thể khiến mọi người đăng ký và tham gia các cuộc bầu cử này” - bà Andrea Hailey, CEO Vote.org, nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Thượng nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Warren cũng đang cố gắng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho mọi người đăng ký bỏ phiếu cho cuộc đua Trump-Harris. Sau nhiều năm vận động hành lang, bà Warren hôm 20-9 đã thông báo rằng những người nộp đơn xin bảo hiểm y tế thông qua trang HealthCare.Gov sẽ được cung cấp tùy chọn nhận thông tin về việc đăng ký bỏ phiếu.

"Sức khỏe của nền dân chủ của chúng ta phụ thuộc vào việc người dân Mỹ đăng ký và thực hiện quyền bỏ phiếu của họ. Tôi đã thúc đẩy chính phủ sử dụng mọi công cụ để giúp việc đăng ký bỏ phiếu dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi và có thu nhập thấp. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo vệ quyền bỏ phiếu cho tất cả người Mỹ" - bà Warren nói.

Một khảo sát gần đây do chuyên trang GenForward (thuộc ĐH Chicago, Mỹ) thực hiện cho thấy mối quan tâm của cử tri trẻ ở cuộc đua Trump-Harris trải dài nhiều lĩnh vực, nhưng chủ chốt nhất là bốn vấn đề gồm: kinh tế và chi phí sinh hoạt; vấn đề phá thai; vấn đề nhập cư; và chính sách đối ngoại Mỹ. Đây cũng là những mũi nhọn mà ông Trump và bà Harris tập trung trong các cuộc vận động tranh cử lâu nay, nhằm thuyết phục cử tri bầu chọn cho mình.