Cướp xe Grab ở Đồng Nai, bị bắt ở Tây Ninh 18/10/2024 15:54

Ngày 18-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, vừa bắt giữ nghi can Vũ Văn Hiên (33 tuổi, ngụ huyện An Lão, TP Hải Phòng) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 17-10, Công an huyện nhận được tin báo của anh LTK, tài xế xe công nghệ Grab trình báo bị khách thuê xe cướp tài sản.

Nghi can bị bắt giữ. Ảnh: CAĐN

Theo tài xế xe công nghệ, anh nhận cuốc xe của một thanh niên đi từ TP Biên Hòa về khu vực xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom).

Khi đến đường vắng thuộc ấp 4 (xã Sông Trầu) thì bị nghi can dùng dao Thái Lan khống chế, trói anh vào gốc cây rồi cướp xe máy, một điện thoại di động, 600.000 đồng cùng giấy tờ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã truy xét, bắt được nghi can đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh, đồng thời thu giữ tang vật trong vụ án.