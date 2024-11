Cựu chủ tịch Bình Thuận và 16 đồng phạm gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỉ đồng. 01/11/2024 11:47

(PLO)- Kết luận điều tra của C01 Bộ Công an xác định hành vi của 17 bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 300 tỉ đồng.

Ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đã có kết luận điều tra chuyển VKSND Tối cao đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang xác minh thực địa khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Theo đó, đề nghị truy tố 17 bị can trong đó có các bị can Lê Tiến Phương (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Văn Phong; Nguyễn Ngọc đều là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Lâm (cựu Giám đốc Sở TN&MT); Xà Dương Thắng (cựu Giám đốc Sở Xây dựng) cùng 10 bị can khác nguyên là lãnh đạo các ngành ở Bình Thuận và 2 bị can Nguyễn Văn Thọ, Trương Văn Ri, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam.

Các bị can đều bị C01, Bộ Công an đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, các bị can này đã có hành vi phê duyệt giá đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết trái quy định pháp luật gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Đối với hành vi không bố trí 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội trong phạm vi dự án mà bố trí đất ở dự án khác, kết luận điều tra cho biết: Việc không bố trí 20% quỹ đất dành cho nhà ở xã hội trong phạm vi dự án không gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước. Do đó, không có căn cứ xem xét, xử lý hình sự đối với các cá nhân liên quan.

Một góc Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết mà C01, Bộ Công an vừa có kết luận điều tra.

Kết luận điều tra xác định Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết không có dấu hiệu trốn thuế trong việc kê khai, hạch toán chi phí môi giới bất động sản tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, như phản ánh, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Đối với ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông là chủ đầu tư dự án, quá trình thực hiện, ông Đông đã lập quy hoạch chi tiết và ký Tờ trình đề nghị UBND tỉnh và Sở Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, trong đó không bố trí 20% quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội trong phạm vi dự án.

“Tuy nhiên vi phạm trên không có cơ sở xác định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và ông Nguyễn Văn Đông đã nộp tiền tương đương 20% quỹ đất lẽ ra phải bố trí nhà ở xã hội trong phạm vi dự án theo Quyết định phê duyệt giá đất của UBND tỉnh Bình Thuận. Kết quả điều tra đến nay không có căn cứ để chứng minh việc bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất của các bị can tại các cơ quan quản lý Nhà nước với ông Nguyễn Văn Đông để cùng thực hiện hành vi phạm tội; không có căn cứ chứng minh ông Nguyễn Văn Đông có hành vi tác động, gây ảnh hưởng đến các bị can để được hưởng lợi trái pháp luật. Vì vậy, không có căn cứ xem xét, xử lý hình sự đối với ông Nguyễn Văn Đông”, kết luận nêu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét nhà riêng ông Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận.

Tuy nhiên Công ty cổ phần Rạng Đông, Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và cá nhân ông Nguyễn Văn Đông được hưởng lợi hơn 300 tỉ đồng từ vi phạm của 17 bị can trong vụ án, do đó, có trách nhiệm phải tham gia khắc phục hậu quả, thiệt hại của vụ án. Trong quá trình điều tra vụ án, Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Công ty Rạng Đông và cá nhân ông Nguyễn Văn Đông có nhiều văn bản và trong các buổi làm việc đều cam kết tham gia khắc phục hậu quả, nộp bổ sung số tiền sử dụng đất tại dự án theo kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo kết luận điều tra số tiền chênh lệch hơn 300 tỉ đồng, nguyên nhân là do các yếu tố giả định trong phương án giá đất của các Hội đồng định giá khác nhau, không phải là hậu quả, thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Do đó, không có căn cứ buộc các bị can phải khắc phục, song cần kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận làm việc với chủ đầu tư dự án để giải quyết theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Ngọc, cựu phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Thuận.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu thập hồ sơ, tài liệu, làm việc với cơ quan, tổ chức liên quan và tiến hành xác minh đối với 3 dự án do Công ty Rạng Đông làm chủ đầu tư, gồm: Dự án Rừng dầu Hồng Liêm tại xã Hồng Liêm, Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc và xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Dự án trồng rừng, trồng cây lâu năm tạo môi trường sinh thái và phát triển du lịch dã ngoại tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (dự án Bồng lai Tiên Cảnh); Dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh tại phường Mũi Né, Phan Thiết đến nay chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm trong quá trình triển khai, thực hiện.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an có Thông báo kết quả xác minh đối với các dự án nêu trên đến UBND tỉnh Bình Thuận và các cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.