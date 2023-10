Đã bắt được 2 trong số 6 con cá sấu xổng chuồng ở Kiên Giang

(PLO)- Do chuồng nuôi cá sấu của Công viên văn hóa An Hòa (Kiên Giang) xuống cấp và không có đủ nguồn lực để sửa chữa, cách đây khoảng ba ngày, có sáu con cá sấu đã xổng chuồng.

Ngày 13-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang (Sở NN&PTNT) đã có báo cáo về vụ việc cá sấu ở Công viên văn hóa An Hòa (thuộc phường An Bình, TP Rạch Giá) xổng chuồng. Theo đó, địa phương đã bắt lại được hai trong số sáu con cá sấu xổng chuồng.

Hiện, lực lượng chức năng đã bắt lại được hai trong số sáu con cá sấu bị xổng chuồng tại Công viên văn hóa An Hòa. Ảnh: BT

Hồ nước công viên văn hóa An Hòa có diện tích khoảng 7ha, độ sâu khoảng 5m; phía xung quanh hồ có nhiều quán bán thức uống giải khát. Theo lãnh đạo công viên văn hóa An Hòa, nơi đây có nuôi khoảng 44 con cá sấu phục vụ du khách tham quan, mỗi con có trọng lượng từ 8-24kg.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chuồng nuôi cá sấu của đơn vị xuống cấp và không có đủ nguồn lực để sửa chữa. Do đó, cách đây khoảng ba ngày, có sáu con cá sấu đã xổng chuồng.

"Đơn vị hiện đã bắt lại được hai con, mỗi con có chiều dài khoảng 1m và nặng 15-18kg. Chúng tôi đang phối hợp với phường An Bình và Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang triển khai nhiều giải pháp để bắt bốn con còn lại, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách" - lãnh đạo công viên văn hóa An Hòa cho hay.

Do khu vực này thường có đông người, nên ngành chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm xung quanh khu vực hồ nước công viên. Đồng thời, tiến hành gia cố chuồng cá sấu cho chắc chắn, không để số cá sấu còn lại xổng ra ngoài.

CHÂU ANH