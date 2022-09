Đã bắt được nghi can cầm súng cướp 2,5 triệu đồng người đi đường

Ngày 1-9, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tất Thảo (28 tuổi, trú xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra hành vi dùng súng tự chế khống chế người đi đường để cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 18 giờ 25 chiều 31-8, Công an xã Yên Sơn (huyện Đô Lương) nhận được tin báo của người dân về việc bị một nam thanh niên đi xe máy, dùng súng khống chế, cướp hơn 2,5 triệu đồng.

Lãnh đạo Công an huyện Đô Lương đã nhanh chóng báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và được chỉ đạo nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt nghi phạm.

30 phút sau, lực lượng Công an huyện Đô Lương đã truy bắt được Thảo và thu giữ tang vật là khẩu súng tự chế cùng một viên đạn, một xe máy cùng hơn 2,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.