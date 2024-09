Đà Nẵng: Chủ tịch quận, huyện cùng bàn cách hỗ trợ CSGT cấp xã, phường 24/09/2024 20:36

Ngày 24-9, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 60 ngày triển khai thực hiện mô hình “Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn cấp xã” trên địa bàn TP với sự tham gia của nhiều lãnh đạo đơn vị, địa phương, sở ngành.

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, ngay sau khi triển khai mô hình CSGT cấp xã, công an các đơn vị, địa phương, Công an quận, huyện, phường, xã đã chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trọng tâm.

Công an TP Đà Nẵng triển khai đưa CSGT về cấp xã, phường đầu tiên trên cả nước.

Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Qua đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự đô thị tại địa bàn cơ sở có nhiều chuyển biến rõ nét, nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của Nhân dân; nhiều phường, xã không để xảy ra tai nạn giao thông và một số phường, xã kéo giảm tai nạn giao thông cả ba tiêu chí so với liền kề.

Một số đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo hay nhằm tháo gỡ các khó khăn ban đầu.

Đáng chú ý, sau hai tháng triển khai mô hình, tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả hai tiêu chí: Giảm 15 vụ (78/93 vụ), giảm năm người bị thương (71/76 người) so với thời gian liền kề. Đặc biệt, địa bàn phường, xã giảm ba tiêu chí và có tới 22/56 phường, xã không xảy ra tai nạn giao thông.

Nhiều lãnh đạo quận, huyện đến tham dự đóng góp ý kiến xây dựng mô hình CSGT cấp xã.

Ảnh: MINH TRƯỜNG

Ngoài ra, lực lượng CSGT cấp xã, phường cũng thống kê hàng nghìn nhà hàng kinh doanh đồ uống có cồn, hàng trăm cơ sở cải tạo mô tô và rà soát hàng trăm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, điều khiển mô tô độ chế, thường xuyên vi phạm TTATGT trên địa bàn quản lý để tổ chức tuyên truyền…

Nói về những khó khăn khi triển khai mô hình mới về các phường, xã, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, đồng tình rất cao với mô hình CSGT cấp xã này. Ông đề xuất Công an TP cùng Sở Tài chính thống nhất phương án hỗ trợ kinh phí để địa phương xuất chi hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ.

Đồng tình với quận Sơn Trà, đại diện UBND quận Hải Châu cũng mong muốn hỗ trợ lực lượng CSGT cấp xã, phường tối đa để phát huy hiệu quả cao nhất trong bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các tuyến đường nhỏ, hẹp.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Để mô hình ngày càng được phát triển và nhân rộng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã quan tâm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công an TP triển khai thực hiện thành công Mô hình trong thực tế. Đồng thời phải xác định rõ cán bộ chiến sĩ CSGT phụ trách phường, xã là một hạt nhân huy động hệ thống chính trị tại cơ sở cùng tham gia công tác công tác đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị.

Ông cũng yêu cầu các địa phương chỉ đạo, huy động tối đa các lực lượng, phương tiện, nhất là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, các hội, đoàn thể... tiếp tục phối hợp, đồng hành, gắn chặt trách nhiệm với lực lượng Công an các cấp.

Qua đó, tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị ngay từ cơ sở, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến văn minh, an toàn, hấp dẫn và đáng sống.