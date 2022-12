Đà Nẵng: Phát hiện hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ

(PLO)- Công an thành phố Đà Nẵng liên tục phát hiện nhiều người tàng trữ, mua bán hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ...

Ngày 23-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tiếp tục phát hiện thêm một người tàng trữ, mua bán hàng trăm loại vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Theo đó, vào lúc chiều 21-12, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cẩm Lệ và Công an phường Hoà Thọ Tây tiến hành kiểm tra hành chính địa chỉ tại đường Tôn Đản, phường Hoà Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Qua kiểm tra, phát hiện Huỳnh Đắc Hải (28 tuổi, phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tàng trữ 726 các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm, một Laptop hiệu Dell Inspiron 15R 5537, một điện thoại di động Iphone 11 Pro Max, dùng để phục vụ việc mua bán vũ khí.

Qua đấu tranh, Hải khai nhận, khoảng tháng 12-2022, đã truy cập các trang thương mại điện tử tại Trung Quốc để đặt mua các mặt hàng là dao các loại, roi điện, bình xịt hơi cay... và đem về cất giấu tại nhà Hải ở địa chỉ tại đường Tôn Đản.

Sau đó, Hải tạo trang Fanpage “Baton ASP 511 giá rẻ Đà Nẵng” và các trang bán hàng khác tại Shoppe để đăng bán lại các mặt hàng này. Mỗi mặt hàng bán ra Hải thu lợi khoảng 30.000đ đến 100.000đ.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 17-12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cũng phát hiện kho vũ khí lớn do Hồ Văn Quân (33 tuổi, trú Duy Xuyên, Quảng Nam) và Phạm Ngọc Long (33 tuổi, trú quận Thanh Khê) đang có hành vi chế tạo, tàng trữ súng săn, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại, nằm trong khu dân cư tại quận Liên Chiểu.

NGÔ QUANG