Đà Nẵng tiếp tục phát triển các loại hình du lịch mới

Sát mốc 2019

Ngày 20-12, Sở Du lịch Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2024 với nhiều kỳ vọng tươi sáng.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Đà Nẵng, năm 2023, lượng khách du lịch do các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ hơn 7,39 triệu lượt và tăng gấp hai lần so với năm 2022 (bằng 92% so với năm 2019); trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,98 triệu lượt và 5,41 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu dịch vụ lưu trú, lữ hành dự kiến đạt gần 15 ngàn tỉ đồng và gần gấp hai lần so với năm 2022.

Cùng đó, là tổ chức nhiều chương trình lễ hội, sự kiện, văn hoá được đông đảo người dân, du khách hưởng ứng tích cực. Điển hình như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023, Lễ hội Tận hưởng mùa hè, Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng.

Du khách nước ngoài xếp hàng dài tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư nâng cấp, làm mới sản phẩm thu hút lượng khách lớn trong năm 2023 như Khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Công viên châu Á.

Ngoài ra, Sở Du lịch Đà Nẵng còn phát triển các loại hình du lịch mới như du lịch Golf, du lịch MICE, du lịch Cưới cùng nhiều loại hình du lịch đêm, du lịch sinh thái… được du khách đánh giá cao.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đạt được thì ngành Du lịch Đà Nẵng vẫn còn nhiều hạn chế như các dự án du lịch động lực vẫn chưa được khởi công, dẫn đến chậm hình thành các sản phẩm du lịch mới.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 thu hút hàng trăm ngàn du khách đến Đà Nẵng. Ảnh: MT.

Sản phẩm du lịch vui chơi giải trí dưới nước bước đầu phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Doanh nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn vốn, tiền thuê đất...ảnh hưởng đến việc đầu tư nâng cấp sản phẩm dịch vụ hiện có, cũng như đầu tư sản phẩm dịch vụ du lịch mới.

Vẫn còn tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường tại các cống thoát nước ven biển cũng như khách du lịch người dân tụ tập tại các bãi cát để ăn uống xả rác, sử dụng loa có công suất lớn gây mất an ninh trật tự, trộm cắp.

Ưu tiên tạo sản phẩm du lịch mới

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), sự phục hồi du lịch năm 2024 trên toàn cầu sẽ diễn ra chậm nhưng ổn định. Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tạo điều kiện cho việc đầu tư triển khai nhiều dự án trọng điểm, động lực hình thành sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Đồng thời, TP Đà Nẵng ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng du lịch để tạo ra các sản phẩm du lịch mới và quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm về du lịch.

Lễ hội Du lịch Golf được Sở Du lịch Đà Nẵng chú trọng phát triển thu hút khách du lịch cao cấp. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trong năm 2024, Sở Du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát triển các loại hình du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như các loại hình du lịch hấp dẫn du khách.

Phát triển các nền tảng trực tuyến hướng đến các thị trường quốc tế để quảng bá, thu hút khách du lịch đến với Đà Nẵng.

Đầu tư nâng cấp hạ tầng cảnh quan dọc tuyến đường ven biển. Hỗ trợ doanh nghiệp đưa vào hoạt động các dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước, hoạt động thể thao giải trí biển chất lượng cao

Phấn đấu đăng cai các sự kiện quốc gia, quốc tế tại Đà Nẵng và tổ chức định kỳ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng, Giải BRG Danang Championship 2024, Giải đua thuyền buồm quốc tế, Cuộc thi Marathon quốc tế….

Từ những kế hoạch, việc làm cụ thể, Sở Du lịch Đà Nẵng dự kiến sẽ đạt 8,42 triệu lượt khách, tăng hơn 13,8% so với năm 2023, gần bằng 105% so với năm 2019. Trong đó, khách quốc tế 2,5 triệu lượt và khách nội địa 5,92 triệu lượt.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành phấn đấu hơn 30,8 ngàn tỉ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2023, bằng 144% so với năm 2019.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, ban, ngành TP Đà Nẵng đã luôn hỗ trợ trong thời gian qua. Đồng thời, cảm ơn các doanh nghiệp và cam kết sẽ luôn hỗ trợ, định hướng cho doanh nghiệp đầu tư phát triển thời gian đến.

“Dự báo thời gian tới, có nhiều khó khăn thách thức và thuận lợi, tôi đề nghị Hiệp hội Du lịch, các hội thành viên và cộng đồng du lịch nắm bắt xu hướng, nhu cầu của du khách để tìm kiếm cơ hội. Chú trọng chất lượng dịch vụ, đội ngũ nhân viên phục vụ, làm mới các sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch Đà Nẵng An toàn Đặc sắc Mến khách”, bà Hạnh nói.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã thu hút khoảng hơn 942 ngàn lượt khách, tăng 29% so với dịp Lễ hội pháo hoa năm 2019, riêng tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong năm ngày cao điểm diễn ra sự kiện đạt khoảng 321,7 nghìn lượt. Lễ hội Tận hưởng mùa hè đã tạo cú hích kích cầu du lịch hè với gần 782 nghìn lượt khách lưu trú trong tháng 7-2023, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 78,5% so với cùng kỳ năm 2022. Lễ hội Du lịch Golf Đà Nẵng và Giải Golf Phát triển châu Á - BRG Open Golf Championship Danang 2023 thu hút hơn 38.000 lượt khán giả theo dõi trực tuyến. Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng Manulife 2023 đã đón 9.000 vận động viên từ khắp nơi trên thế giới.

Minh Trường