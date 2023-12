Đà Nẵng trình kế hoạch chi 85 tỉ đồng để phòng chống tội phạm trên không gian mạng

(PLO)- Đà Nẵng đầu tư cho lực lượng công an một trung tâm giám sát điều hành an ninh mạng nhằm tăng cường phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình gửi HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm giám sát điều hành an ninh mạng nhằm đảm bảo an ninh, phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Đà Nẵng chi hơn 85 tỉ tăng cường phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo báo cáo của Công an TP Đà Nẵng, việc truy tìm thông tin trên không gian mạng về đối tượng quan tâm đang dần trở thành một trong những hoạt động hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ điện tử còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc.

Về vấn đề bảo vệ an toàn thông tin trên không gian mạng, Sở TT&TT Đà Nẵng đã triển khai mô hình Trung tâm điều hành an ninh không gian mạng (SOC).

Nhưng nhìn từ góc độ nghiệp vụ công an, hoạt động của Trung tâm SOC chỉ đơn thuần bảo vệ chống tấn công các hệ thống thông tin.

Để đấu tranh phòng chống hiệu quả tội phạm trên không gian mạng, lực lượng công an cần có các công cụ mạnh mẽ hơn để vừa giám sát bảo vệ an ninh mạng, vừa điều tra tội phạm mạng.

Đồng thời thu thập bằng chứng số của cuộc xâm phạm an ninh mạng, truy vết, tìm kiếm đối tượng con người đằng sau các hành động trên mạng để xử lý theo quy định pháp luật.

Với khối lượng dữ liệu khổng lồ trên không gian mạng, các công nghệ này đòi hỏi một sự đầu tư có chiều sâu để đáp ứng yêu cầu thu thập và phân tích tự động tốc độ cao mới có thể xử lý thỏa đáng.

Do đó, Đà Nẵng đầu tư cho Công an TP một hệ thống đầy đủ chức năng nói trên nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý an ninh, trật tự. Đặc biệt là quản lý an toàn, an ninh trên không gian mạng.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 85 tỉ đồng từ nguồn ngân sách TP. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023-2026.

Xem thêm clip:

Nghe một cuộc gọi, mất 200 triệu đồng.

Tấn Việt