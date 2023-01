Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank triển khai chương trình 'Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho cộng đồng'

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm 5 năm hợp tác bảo hiểm độc quyền (2017 – 2022), Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank phối hợp triển khai chương trình “Kết nối triệu yêu thương - Hạnh phúc cho cộng đồng” với ngân sách lên đến 1,75 tỷ đồng.

Số tiền trên sẽ dành cho các hoạt động từ thiện xã hội nhằm chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh ở vùng sâu vùng xa, bệnh nhi ung thư và người nghèo đục thủy tinh thể cần phẫu thuật tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Khởi đầu cho chuỗi hoạt động này, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank đã trao tặng 250 suất học bổng với tổng trị giá 250 triệu đồng cho 250 học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Hà Nội trong tháng 10 và tháng 11-2022.

Tiếp đó, ngày 20-12-2022, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank đã phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM trao 25 suất hỗ trợ chi phí điều trị và quà dinh dưỡng trị giá 500 triệu đồng cho các bệnh nhi ung thư đang được điều trị tại BV Ung bướu TP.HCM. Chương trình sẽ tiếp tục mang ánh sáng đến với hơn 1.000 bệnh nhân nghèo tại Tây Ninh, Trà Vinh và Lâm Đồng trong thời gian sắp tới.

Trong 5 năm đồng hành cùng nhau, 2 doanh nghiệp này đã triển khai nhiều hoạt động xã hội, hỗ trợ cộng đồng thiết thực và ý nghĩa như cùng nhau trao tặng nhà tình thương, tài trợ chương trình nước sạch học đường và hàng ngàn suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Gần đây, Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank đã vinh dự nhận giải thưởng “Nhà cung cấp dịch vụ Bancassurance tốt nhất tại Việt Nam năm 2022” (Best Bancassurance Provider Vietnam 2022) do Global Banking and Finance - Tạp chí quốc tế hàng đầu Anh quốc trao tặng.

