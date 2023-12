Đại tá Mai Hoàng: Lấy phòng ngừa tội phạm tại các ngân hàng làm trọng yếu

Ngày 13-12, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng do Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM chủ trì. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện các phòng nghiệp vụ, công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức và 20 ngân hàng có hội sở trú đóng trên địa bàn TP.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BT

Trước đó, Thành ủy TP.HCM đã có chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội “phạm đường phố”, nhất là tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Mai Hoàng cho biết trong năm 2023, trên địa bàn TP xảy ra hai vụ cướp ngân hàng. Mặc dù Công an TP.HCM bắt giữ các đối tượng và thu hồi tài sản ngay sau đó, tuy nhiên những vụ cướp này đã gây tổn hại tinh thần, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, sức khỏe, tính mạng của nhân viên và người dân đến giao dịch.

Đại tá Mai Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BT

Theo Đại tá Mai Hoàng, điểm chung của các đối tượng cướp ngân hàng là ngụy trang kín đáo như đeo khẩu trang, mắt kính, đội nón rộng, mặc áo khoác... để tránh bị nhận diện. Do đó, ông đề nghị các ngân hàng cần có hệ thống camera nhận diện được khuôn mặt của các cá nhân khi đến giao dịch.

“Quan điểm của Công an TP.HCM là lấy phòng ngừa làm trọng yếu. Các đối tượng trước khi thực hiện hành vi phạm tội đều đến ngân hàng để quan sát, nắm quy luật hoạt động và khi nhận thấy không an toàn, khi hình ảnh bị lộ diện, chúng sẽ mất đi ý định phạm tội” - Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trình bày những tồn tại và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn phạm cướp tài sản tại các ngân hàng. Đa số đồng tình với đề xuất Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất.

Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng trên địa bàn TP. Ảnh: BT

Theo Công an TP.HCM, tính đến tháng 12-2023, có 20 ngân hàng có hội sở đóng trên địa bàn với hơn hai ngàn chi nhánh, điểm giao dịch. Đây là những nơi luôn có tài sản và lượng tiền mặt lớn.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tại những nơi này, thời gian qua, Công an TP.HCM đã tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, nắm vững tình hình từng địa bàn và tuyên truyền, phát động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự báo từ đây đến Tết Nguyên đán, tình hình ANTT có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP chỉ đạo công an các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức thủ đoạn của tội phạm cướp ngân hàng để phổ biến cho nhân viên, bảo vệ các ngân hàng; phối hợp tập huấn kỹ năng xử lý tình huống giả định xảy ra khi đối tượng cướp tài sản; hỗ trợ khắc phục hạn chế của các ngân hàng trong quy trình làm việc, giao dịch, vận chuyển tiền...

Thời gian qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra hai vụ cướp ngân hàng với thủ đoạn táo tợn. Ảnh: CA

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP.HCM cũng đề nghị các ngân hàng lắp đặt đầy đủ hệ thống camera an ninh, hệ thống báo động hiện đại; xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ bảo đảm về số lượng và chất lượng, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ theo quy định pháp luật. Đặc biệt là yêu cầu khách đến giao dịch phải bỏ che mặt, mũ bảo hiểm, bố trí khu vực ngồi chờ riêng với khu vực giao dịch... nhằm ngăn chặn và triệt tiêu ý định phạm tội...

