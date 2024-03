(PLO)- Đại úy Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng Công an xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai dũng cảm quật ngã, một mình khống chế hai kẻ trộm.

Ngày 6-3, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai), cho biết UBND xã đã thưởng nóng cho Đại úy Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng Công an xã và tập thể Công an xã Ia Rong vì đã có thành tích bắt giữ hai kẻ trộm cắp tài sản manh động.

Công an huyện cũng có báo cáo gương người tốt đối với Đại úy Thành lên công an tỉnh. Hành động của Đại úy Hoàng Văn Thành được đánh giá là mưu trí, dũng cảm với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Lãnh đạo UBND xã khen thưởng Đại úy Hoàng Văn Thành (người thứ 2, bên phải sang) và tập thể Công an xã Ia Rong. Ảnh: CACC

Công an huyện Chư Pưh cũng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Hoài Nam (29 tuổi, ngụ huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, trưa 4-3, tại khu vực thôn Tao Ôr, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, Đại úy Hoàng Văn Thành phát hiện hai thanh niên điều khiển mô tô chở theo một bao bịt kín, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đại úy Thành đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính nhưng hai người này không chấp hành, rồ ga bỏ chạy.

Đại úy Thành khống chế hai kẻ trộm. Ảnh: CACC

Đại úy Thành đuổi theo, áp sát, ép hai người này ngã xuống đường. Đồng thời lao vào dùng các đòn khóa, khóa chặt hai thanh niên này xuống đất. Mặc dù hai người này chống cự quyết liệt nhưng vẫn không thoát được.

Ngay sau đó, hai thanh niên này được lực lượng Công an xã Ia Rong tiếp cận, hỗ trợ đưa về trụ sở làm việc. Hai người bị tạm giữ là Lương Hoài Nam và Hà Công Kỳ (30 tuổi, ngụ huyện Phú Thiện, Gia Lai).

Tang vật thu giữ là bao hồ tiêu 25 kg, một mô tô và một con dao.

Lương Hoài Nam và Hà Công Kỳ tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, hai người khai nhận, số hồ tiêu này vừa trộm của một người dân ở làng Plei Thong A (thị trấn Nhơn Hoà, huyện Chư Pưh).

Trước đó một tuần, Nam còn thực hiện vụ trộm khoảng 40 kg hồ tiêu tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh. Chiếc mô tô tang vật cũng là do Nam trộm cắp tại huyện Ea Súp, Đắk Lắk.

Công an, dân quân cùng người dân Thủ Đức vây bắt kẻ trộm xe máy (PLO)- Kẻ trộm xe máy đang trên đường tẩu thoát thì bị người dân cùng lực lượng dân quân và Công an phường phường Tam Phú, TP Thủ Đức bắt giữ.

LÊ KIẾN