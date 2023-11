Ngày 16-11, trao đổi với PLO ông Lê Văn Long, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, Đắk Lắk, xác nhận UBND huyện đã hỗ trợ cho gia đình có 3 người tử vong khi vào rừng tìm lan, hái nấm.

Lực lượng chức năng đưa thi thể cho gia đình lo mai táng. Ảnh: AX

Cụ thể, trước mắt, UBND huyện Krông Bông hỗ trợ 15 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng cho người bị thương.

“Sáng nay, UBND huyện sẽ cử người vào trực tiếp thăm hỏi gia đình” - ông Lê Văn Long cho hay.

Như PLO đã đưa tin hôm 14-11, hơn 10 người ở địa bàn thôn Ea Ba, xã Cư Pui đi vào rừng sâu để tìm lan và hái nấm. Thời điểm này, thời tiết bình thường.

Đến sáng 15-11, xuất hiện mưa to, gió lớn nên nhóm người cùng vào trú tại một cái chòi dựng sẵn trong rừng.

Đến trưa cùng ngày, bất ngờ một cây gỗ lớn ngã xuống và đè vào lán này.

Hậu quả của vụ việc khiến ông Giàng Seo C (46 tuổi), Vàng Thị M (29 tuổi, con dâu ông C) và Mua Thị M (19 tuổi) tử vong, còn bà Sùng Thị D (45 tuổi, vợ ông C) bị thương.

Ông Nhà (Trưởng thôn Ea Ba) thông tin thêm do thời tiết mưa lớn kéo dài nên đường đi lại rất khó khăn. Từ điểm tập kết xe máy đến khu vực xảy ra vụ việc phải đi bộ đường rừng hơn 3 tiếng.



“Gia đình cùng với người dân đã đưa được thi thể của ba người tử vong trên về thôn để chuẩn bị thủ tục mai táng, cũng như chữa trị vết thương cho bà D” - ông Nhà cho hay.

Theo vị trưởng thôn, vào thời điểm này, người dân thường đi vào rừng tìm lan và nhặt nấm rừng. Họ thường ở lại qua đêm tại một cái lán dựng sẵn ở rừng.

Theo báo cáo của UBND huyện Krông Bông đêm 14-11 đến ngày 15-11 trên địa bàn huyện lượng mưa phổ biến từ 35 - 215,6 mm. Đặc biệt, tại trạm Yang Mao 215,6 mm, trạm Ea Trul 32,8 mm, trạm Cư pui 35,4 mm. Mưa lớn làm ba người tử vong, một người bị thương (nêu trên); làm ngập một số tuyến đường liên thôn, xã cùng hàng chục ha cây hoa màu khác.

VŨ LONG