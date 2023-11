Tối 15-11, ông Ma Seo Nhà, Trưởng thôn Ea Ba, xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết mưa lớn làm đổ cây đè vào lán, khiến bốn người trong một gia đình thương vong.

Lan rừng ở TP Buôn Ma Thuột. Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu, ngày hôm qua (14-11), 10 người ở địa bàn thôn Ea Ba đi vào rừng sâu để tìm lan và hái nấm. Thời điểm này, thời tiết bình thường.

Đến sáng 15-11, xuất hiện mưa to, gió lớn nên 10 người cùng vào trú tại một cái chòi dựng sẵn trong rừng.

Đến trưa cùng ngày, thì bất ngờ một cây gỗ lớn ngã xuống và đè vào lán này.

Hậu quả của vụ việc khiến ông Giàng Seo C (46 tuổi), Vàng Thị M (29 tuổi, con dâu ông C) và Mua Thị M (19 tuổi) tử vong; bà Sùng Thị D (45 tuổi, vợ ông C) bị thương.

Ông Nhà thông tin thêm, do thời tiết mưa lớn kéo dài nên đường đi lại rất khó khăn. Từ điểm tập kết xe máy, đến khu vực xảy ra vụ việc phải đi bộ đường rừng hơn 3 tiếng.

“Gia đình cùng với người dân đã đưa được thi thể của ba người trên về thôn để chuẩn bị thủ tục mai táng, cũng như chữa trị vết thương cho bà D”, ông Nhà cho hay.

Vẫn theo vị Trưởng thôn Ea Ba, vào thời điểm này người dân thường đi vào rừng tìm lan và nhặt nấm rừng. Họ thường ở lại qua đêm tại một cái lán dựng sẵn ở rừng.

VŨ LONG