Đắk Nông: Cựu nhân viên quỹ tín dụng lừa đảo hàng chục tỉ đồng

(PLO)- Với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, có khoản vay cần đáo hạn ngân hàng và đưa ra mức lãi suất cao, Sâm đã lừa hàng chục tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 25-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Ngọc Sâm (33 tuổi, là cựu nhân viên thủ quỹ hợp đồng Quỹ tín dụng Nhân dân Đắk Nông) để điều tra, làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Hồ Trần Cẩm Thanh (40 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Tuyết (40 tuổi) và Đặng Thị Thảo (49 tuổi, ngụ TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối là có khoản vay cần đáo hạn ngân và đưa ra mức lãi suất cao, từ tháng 1-2019 đến tháng 10-2020, Sâm vay của nhiều người dân trên địa bàn với số tiền hàng chục tỉ đồng. Trong đó, có ba người đã cho Sâm vay lãi suất cao tới 108, thậm chí 1.013%/năm, thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng.

Sau khi vay tiền, Sâm không sử dụng để đáo hạn ngân hàng mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Tới khi không có khả năng trả nợ thì tổng số tiền Sâm chiếm đoạt của người cho vay lên tới hơn 24 tỉ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng. Qua đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đề nghị các tổ chức, cá nhân là bị hại của Sâm, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) để được giải quyết.

Q.MINH-Q.NAM