Đâm chết chủ vì bộc phát mâu thuẫn

(PLO)- Trong lúc uống cafe chờ lấy rau củ ở chợ Sóc Trăng để chở về Long Phú, ông T và Hiếu xảy ra mâu thuẫn, Hiếu rút dao tấn công vào ngực, làm ông T tử vong.

Ngày 18-4, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ nghi can Lê Minh Hiếu (27 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là ông LVT (48 tuổi, chủ vựa rau củ tại huyện Long Phú).

Thông tin ban đầu, nhiều tháng trước, sau khi trở về từ Cơ sở giáo dưỡng Cồn Cát, Hiếu được ông T nhận vào làm việc. Dù biết Hiếu có tiền sự về hành vi đánh người, nhưng ông T vẫn thương và xem Hiếu như con cháu trong nhà.

Rạng sáng 18-4, trong khi uống cafe chờ lấy rau củ ở chợ Sóc Trăng để chở về Long Phú, giữa ông T và Hiếu có xảy ra mâu thuẫn. Hiếu đã rút dao tấn công vào ngực làm ông T tử vong, rồi điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường.

Khi biết công an đang truy tìm mình thì Hiếu đã đến Công an TP Sóc Trăng đầu thú. Vụ việc đang được Công an Sóc Trăng điều tra làm rõ.

CHÂU ANH