Lời xin lỗi mẹ muộn màng

(PLO)- Sau khi HĐXX tuyên án, mẹ ruột của bị cáo Hùng đã ngất xỉu tại tòa, còn bị cáo trong quá trình được dẫn giải về trại giam chỉ kịp khóc và nói vọng lại mấy chữ: “Con xin lỗi mẹ”.

Ngày 18-4, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra hồi tháng 9-2022 trên địa bàn quận Thốt Nốt.

Ba bị cáo trong vụ án gồm Trương Văn Hùng (35 tuổi), Nguyễn Duy Cường (41 tuổi) và Đặng Phương Toàn (30 tuổi, cùng ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cùng bị truy tố tội giết người. Nạn nhân là anh N.V.T (32 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Kết thúc phiên xét xử, cùng tội giết người HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng tử hình, bị cáo Cường tù chung thân và bị cáo Toàn 20 năm tù. Đồng thời, buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 300 triệu đồng là chi phí mai táng và tiền tổn thất về tinh thần. Cạnh đó, chu cấp cho con của bị hại 5 triệu đồng/tháng đến khi cháu bé 18 tuổi.

Theo cáo trạng, trong quá trình chơi game, anh T. chơi thua và bị Cường chọc giận nên bị hại thách thức đánh nhau với Cường. Chiều 17-9-2022, Cường tổ chức nhậu với một số người bạn, trong đó có bị cáo Hùng. Tại đây, Cường kể lại chuyện anh T. rủ đánh nhau với mọi người, nghe vậy, Hùng nói sẽ đi kiếm anh T. đánh.

Sau đó, Hùng điều khiển xe gắn máy đến một quán game trên địa bàn phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt tìm anh T. Tuy nhiên, do không biết mặt người này nên Hùng gọi điện thoại cho Cường đến để chỉ mặt. Đồng thời, Hùng cũng gọi cho Toàn lấy một con dao đến địa điểm trên cho Hùng.

Khi Cường đến tiệm game thì thấy anh T., nên bị cáo đã đấm vào má phải anh T. rồi chạy ra ngoài và tri hô. Thấy anh T. chạy ra, Hùng dùng dao chém mạnh một nhát trúng vùng ngực trái làm nạn nhân gục tại chỗ.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang, nhưng anh T. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Hùng đem dao đưa lại cho Toàn cất giữ, rồi đến một nhà trọ trên địa bàn quận Ô Môn ngủ, ngày hôm sau tiếp tục đến nhà người quen ở Kiên Giang để trốn. Tuy nhiên, Hùng đã bị công an bắt giữ sau hai ngày gây án.

Còn Cường, sau khi xảy ra vụ việc đã đến nhà người quen ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) để trốn, sáng hôm sau trở về công an phường Thới Thuận đầu thú. Bị cáo Toàn cũng bị công an bắt khẩn cấp sau đó.

Tại tòa, đại diện VKSND TP Cần Thơ nhận định: "Bị cáo Hùng có nhân thân rất xấu, chưa xóa án tích nên cần có bản án nghiêm khắc loại bỏ khỏi đời sống xã hội. Cường cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội và Toàn cần phải cách ly một thời gian dài".

HĐXX nhận định bị cáo Hùng dù không quen biết với nạn nhân, nhưng qua lời kể của Cường đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi phạm tội. Việc phạm tội của Hùng có sự chuẩn bị trước, có tính chất côn đồ và xem thường tính mạng người khác.

Mặt khác, bị cáo Hùng trước đó bị tuyên phạt bảy năm tù tội cố ý gây thương tích, vừa được ra tù hồi tháng 6-2022. Thế nhưng, thay vì ăn năn hối cãi thì lại phạm tội sau ba tháng chấp hành xong bản án.

Còn hai bị cáo Cường và Toàn có vai trò giúp sức, mặc dù cả hai bị cáo có thể đưa ra hướng giải quyết khác, tuy nhiên lại giúp cho bị cáo Hùng thực hiện hoàn thành hành vi phạm tội của mình.

