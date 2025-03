Đâm vào xe tải đỗ bên đường, tài xế, phụ xe tử vong trong cabin 21/03/2025 08:50

Sáng 21-3, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Phú Yên, cho biết vừa tổ chức cứu nạn, bàn giao hiện trường cho cơ quan điều tra vụ tai nạn giao thông khiến hai người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 45 cùng ngày. Lúc này, ô tô tải biển số TP.HCM chở đá tinh khiết, do ông VTK (25 tuổi, ngụ huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) cầm lái chạy trên quốc lộ 25, trên xe có ông CMT (55 tuổi, ngụ huyện Sơn Hòa).

Khi đến đoạn thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa thì va chạm với ô tô tải biển số tỉnh Phú Yên, do ông Võ Ngọc Nguyên (43 tuổi, ngụ huyện Sơn Hòa) cầm lái đang đỗ trên đường do bị hỏng.

Sau cú tông, tài xế cùng phụ xe mắc kẹt trong cabin, tử vong. Ảnh: MT

Vụ tai nạn khiến anh K và T tử vong tại chỗ, thi thể kẹt cứng trên cabin xe. Tại hiện trường, đầu ô tô tải chở đá tinh khiết bị hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phân công cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường.

Đến khoảng 5 giờ 50 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được hai thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương xử lý theo quy định.