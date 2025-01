Dập tắt đám cháy tiệm may mui bạc xe tải ở Long An trong 15 phút 12/01/2025 13:40

Đến khoảng 11 giờ 30 ngày 12-11, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Long An đã dập tắt đám cháy tại tiệm may mui bạc xe tải nằm trên tuyến tránh Quốc lộ 1 thuộc phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

Video: Tiệm may mui bạc xe tải ở Long An bị cháy

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày 12-1, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn kèm mùi khét, cột khói bốc cao tại tiệm may mui bạc xe TK thuộc phường 6, đoạn tuyến tránh Quốc lộ 1, TP Tân An, tỉnh Long An nên đã tri hô.

Khói và lửa bốc lên dữ dội từ vụ cháy. Ảnh: CTV

Trong thời gian ngắn, lửa bùng cháy ngùn ngụt và lan rộng bao trùm gian phòng phía trước căn nhà; đồng thời cháy sém sang nhà bên cạnh. Chủ nhà nhanh chóng thoát ra ngoài nhờ người dân hô hoán kịp thời.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy. Ảnh: CTV

Nhận được thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Long An) đóng cách đó khoảng 500 m nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy.

Công tác chữa cháy được nhanh chóng triển khai; trong thời gian ngắn, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, trong căn nhà nhiều đồ dùng, vật dụng dễ cháy đã bị cháy đen.

Đám cháy tại tiệm may mui bạc xe tải nhanh chóng được dập tắt. Ảnh: CTV

Theo người dân ở gần khu vực, vụ cháy đến khi được dập tắt chỉ trong vòng khoảng 15 phút nhưng bốc cháy rất dữ dội. Cũng may là lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp ở gần đó đã kịp thời đến hiện trường dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng, làm giảm thiệt hại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và ước thiệt hại đang được xác minh, điều tra làm rõ.